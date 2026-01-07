Mynet Trend

TikTok'ta Prenses Leonor dolandırıcılığı! Para istiyor...

İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Prenses Leonor dolandırıcıların hedefi oldu. Prensesin yapay zeka ile konuşturulduğu görüntülerde kullanıcılardan para istediği görüldü.

Sosyal medya platformu TikTok'ta yapay zeka kullanılarak İspanya Prensesi Leonor'un "deep fake" görüntüsü yapıldı.

VİDEOLARDA PARA İSTEDİ

Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızının yapay zeka ile konuşturulduğu görüntülerde 20 yaşındaki Prenses kullanıcılardan para istiyor. Videoda kullanılan telefon numarasının Dominik Cumhuriyeti'nde kayıtlı olduğu öğrenildi.

Asturias Prensesi Vakfı'nın internet sitesinden de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kurumumuzun herhangi bir maddi destek, burs, çekiliş ya da diğer maddi projeleri yoktur. Asturias Prensesi de vakıf ya da sosyal medya aracılığıyla finansal destek sağlamıyor" denildi.

