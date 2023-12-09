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TikTok'tan canlı yayın açan Nazmiye, Müge Anlı'ya açtı ağzını yumdu gözünü: Reyting peşinde, çok da tın Müge

09.12.2023 17:25 | Son Güncelleme:
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Zeytin ağacına asılı halde ölü bulunan Nevrigül Alan olay, haftalardır Müge Anlı'nın programında inceleniyor. Ölümün bu kadar gündem olmasının bir sebebi de Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye'nin ilginç tavırları. Canlı yayında sık sık sinir krizi geçirmesiyle gündem olan Nazmiye, TikTok hesabından açtığı yayında Müge Anlı'ya demediğini bırakmadı.

Müge Anlı'da haftalardır işlenen Nevrigül Alan'ın ölümü olayının bu kadar fazla gündem olmasının bir diğer nedeni Nazmiye Tutaner oldu. Program esnasındaki absürt tavırlarından tutun da sık sık sinir krizi geçirmesiyle viral olan Nazmiye Tutaner bir süre programa ara verse de sosyal medyada aktif olmaya devam etmişti.

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"REYTİNG KIRMANIN PEŞİNDE, ÇOK DA TIN MÜGE"

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla sosyal medyanın gündemine oturan Nazmiye Tutaner şimdi de açtığı bir yayında Müge Anlı'ya sarfettiği sözlerle herkesi şoke etti.

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Açtığı canlı yayında Müge Anlı hakkında konuşan Nazmiye, Anlı için "Reyting kırmanın peşinde. Çok da tın Müge." ifadelerini kullandı.

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