TikTok'un yeni akımı: “Büyük Bebek” trendi! Obezite ve metabolik hastalıklara sebep oluyor

TikTok’ta #BigBaby etiketiyle paylaşılan videolarda, anneler yaşına göre aşırı kilolu ve iri bebeklerini sergiliyor. Milyonlarca kez izlenen bu videolar sosyal medyada ilgi görürken, uzmanlardan ciddi uyarılar geldi.

“BU BEBEK NASIL DOĞDU?”

Bazı kullanıcılar bebekleri “tatlı” bulurken, bazıları ebeveynleri çocuk istismarıyla suçladı. En çok merak edilen sorular ise “Bu çocuğa ne yediriyorsunuz?” ve “Bu bebek nasıl doğdu?” oldu.

OBEZİTE VE METABOLİK HASTALIKLARA YOL AÇABİLİYOR

Uzmanlar, doğumdan itibaren görülen aşırı kilo artışının ileride obezite ve metabolik hastalıklara yol açabileceğini belirtiyor. Sosyal medyada şirinlik adı altında yayılan bu görüntülerin, sağlıklı kilo algısını bozabileceğini vurguluyor.