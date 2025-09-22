Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

TikTok'un yeni akımı: “Büyük Bebek” trendi! Obezite ve metabolik hastalıklara sebep oluyor

TikTok'ta hızla yayılan “Büyük Bebek” trendi sevimli görüntülerin arkasında ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Uzmanlar, aşırı kilolu bebeklerin obezite ve metabolik hastalıklar açısından risk taşıdığı konusunda uyarıyor.

TikTok'un yeni akımı: “Büyük Bebek” trendi! Obezite ve metabolik hastalıklara sebep oluyor
Çiğdem Sevinç

TikTok’ta #BigBaby etiketiyle paylaşılan videolarda, anneler yaşına göre aşırı kilolu ve iri bebeklerini sergiliyor. Milyonlarca kez izlenen bu videolar sosyal medyada ilgi görürken, uzmanlardan ciddi uyarılar geldi.

TikTok un yeni akımı: “Büyük Bebek” trendi! Obezite ve metabolik hastalıklara sebep oluyor 1

“BU BEBEK NASIL DOĞDU?”

Bazı kullanıcılar bebekleri “tatlı” bulurken, bazıları ebeveynleri çocuk istismarıyla suçladı. En çok merak edilen sorular ise “Bu çocuğa ne yediriyorsunuz?” ve “Bu bebek nasıl doğdu?” oldu.

TikTok un yeni akımı: “Büyük Bebek” trendi! Obezite ve metabolik hastalıklara sebep oluyor 2

OBEZİTE VE METABOLİK HASTALIKLARA YOL AÇABİLİYOR

Uzmanlar, doğumdan itibaren görülen aşırı kilo artışının ileride obezite ve metabolik hastalıklara yol açabileceğini belirtiyor. Sosyal medyada şirinlik adı altında yayılan bu görüntülerin, sağlıklı kilo algısını bozabileceğini vurguluyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her 2 saatte bir hafızasını kaybediyor!Her 2 saatte bir hafızasını kaybediyor!
Valizinden insan kemikleri ve kafa tası çıktı!Valizinden insan kemikleri ve kafa tası çıktı!

Anahtar Kelimeler:
tiktok bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.