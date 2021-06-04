TikTok’un yeni trendi ergenlik fotoğraflarına sıçradı! Gizlenen fotoğraflar gün yüzüne çıktı

Geçtiğimiz aylarda Instagram üzerinde etkili olan 20’li yaşlara ait fotoğrafları paylaşma akımı bu sefer de TikTok’a sıçradı. TikTok’ta ergenlik döneminde çekilen fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar büyük şaşkınlık yarattı. İşte sosyal medya kullanıcılarının geçirdiği büyük değişimler...

Ergenlik dönemi genellikle lise yıllarına denk gelen ve bazıları için oldukça zor geçen bir süreçtir. Çeşitli faktörler nedeniyle ergenliğe giriş zamanı değişkenlik gösterebilir ancak bu yıllarda herkes yeni tarz ve kişiliğini oturtma çabası içerisindedir.

Yıllar geçtikten sonra geri dönüp ergenlik döneminde çekilen fotoğraflara bakmak bazıları için büyük cesaret ister. Ancak TikTok kullanıcıları oldukça radikal bir adım atarak ergenlik fotoğraflarını paylaştıkları bir adıma imza attı.



