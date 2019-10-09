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Tilkinin trambolin keyfi şaşkına çevirdi

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 09.10.2019 13:45 | Son Güncelleme

İsveç'te evinin bahçesindeki trambolinde bir tilkinin oynadığını gören Thomas Anderson, hemen telefona sarılarak o anları kaydetti.

İsveç'te bir adam, evinin bahçesine kurduğu trambolinde bir tilkinin oynadığını görünce o anları kayda aldı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İsveç'in Tyresö kentinde evinin bahçesinde bulunan trambolinde zıplayan tilkiyi gören Thomas Anderson, görüntüleri telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri tebessüm ettiren görüntü büyük ilgi gördü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tilki trambolin

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