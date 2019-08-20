Timsah hava üssünün tel örgülerine böyle tırmandı

Florida eyaletinde meydana gelen olayda, bir timsah, yol kenarında Jacksonville Hava Üssü’ne ait tel örgülere tırmandı. O anlar ise yoldan geçen bir kişi tarafından kaydedildi.
Görüntüyü paylaşan kişi, sosyal medya hesabından görüntülere dair yaptığı yorumda, “Eğer Florida’da yeniyseniz ve bir su birikintisi gördüğünüz zaman içerisinde bir timsah olabilir” dedi.
(DHA)
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