Tıp dünyası şokta! Erkek kardeşinden bir parça içinde dolaşıyor

Ana Paula Martins isimli kadının vücudunda kadınların cinsel özellikleriyle ilişkili XX kromozomu hem de erkeğe ait XY kromozomu tespit edildi.

Tıp dünyasında ilk kez görülen bu vakada doktorlar, Ana Paula'nın kanındaki XY kromozomlarının, anne karnındayken ikiz erkek kardeşinden geçtiğini düşünüyor. Bu akılalmaz durum Ana Paula'nın 2022 yılında düşük yapmasının ardından yapılan araştırmalar sırasında ortaya çıktı.

Karyotip testi, Ana Paula'nın kanında XY kromozomlarının bulunduğunu gösterdi. Sonuçlar hem doktorları hem de Ana Paula'yı şaşkına çevirdi.

Yapılan DNA karşılaştırması, yalnızca kan hücrelerinin ikiz kardeşiyle aynı olduğunu ortaya koydu. Prof. Maciel, "Ağzındaki DNA'da, tenindeki DNA'da o kendisi. Ama kanında kardeşi var" diyerek durumu özetledi. Doktor Quaio, "Yani erkek kardeşinden bir parça içinde dolaşıyor" dedi.