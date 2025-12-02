TÜİK verileri paylaştı! Türkiye'de yaşam süresi en uzun iller belli oldu

Teknolojide ve sağlık alanında yaşanan gelişimler ortalama yaşam süresinde de etkili oldu. Özellikle yoğun şehir hayatı ve stres kaygısının düşük olduğu bölgelerde yaşam süresi ortalamanın da üzerinde seyrediyor.

TÜRKİYE'DE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 78,3 YIL

TÜİK'in son paylaştığı verilere göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak kayıtlara geçti. Bu süre daha önceki verilerde 77,3 olarak ölçülmüştü.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA FAZLA YAŞIYOR

İl bazında yapılan değerlendirmede bazı şehirlerin ortalama yaşam süresinin ülke ortalamasının üzerinde olduğu görüldü. Ayrıca kadınlarda ortalama yaşam süresi 81,1 yıl olarak hesaplanırken bu oran erkeklerde 75,6 yıl olarak ölçüldü.

Verilere göre Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip olan illerinde çoğunlukla Ege ve Karadeniz bölgelerinde bulunması dikkatlerden kaçmadı.

TUNCELİ BİRİNCİ SIRADA

Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip il Tunceli oldu. Tuncelide kadınların ortalama yaşam süresi 84,1 yıl olarak ölçülürken, erkeklerin 77 yıl olarak kaydedildi. Ortalama yaşam süresi ise 80,3 yıl oldu.

Tunceli'yi ise Muğla takip etti. İkinci sıradaki Muğla'da kadınlarda ortalama yaşam süresi 84 yıl olurken, erkeklerde 77,7 yıl oldu. Ortalama yaşam süresi ise 80, 7 yıl oldu.

İşte ortalama yaşam süresi uzun olan bazı iller:



3- Gümüşhane: Kadın ortalama yaşam süresi 83,5 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 78,1 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 80,8 yıl.

4- Trabzon: Kadın ortalama yaşam süresi 83,8 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 76,8 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 80,3 yıl.

5- Giresun: Kadın ortalama yaşam süresi 83,5 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 76,6 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 80 yıl.

6- Rize: Kadın ortalama yaşam süresi 83,3 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 75,5 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 79,4 yıl.

7- Ordu: Kadın ortalama yaşam süresi 83 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 77,2 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 80 yıl.

8- Erzincan: Kadın ortalama yaşam süresi 82,3 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 76,9 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 79,6 yıl.

9- Artvin: Kadın ortalama yaşam süresi 82,4 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 77,3 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 79,7 yıl.

10- Antalya: Kadın ortalama yaşam süresi 82,4 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 77,3 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 79,7 yıl.