Tıp dünyası şokta! Genç kadının karaciğerinde 12 haftalık bebek bulundu

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşanan olay kan dondurdu. Hindistan’da yaşayan 30 yaşındaki Sarves isimli kadın karaciğerinde 12 haftalık bir bebek taşıdığı tespit edildi.

30 yaşındaki Sarvesh, aylardır yaşadığı şiddetli karın ağrısı, kusma ve yorgunluk şikayetleriyle doktora başvurdu. Kadın, antibiyotik verilerek eve gönderildi. Ancak şikayetleri artınca yapılan ileri tetkikler sonucu, Sarvesh’in karaciğerinde 12 haftalık olan bir fetüs tespit edildi.

18 KİŞİDE GÖRÜLMÜŞ

Yaşadığı olayı BBC’ye anlatan kadın, "Sürekli kusuyor, yorgunluk ve ağrı hissediyordum. Ne olduğunu anlamakta zorlanıyordum" dedi. Bugüne kadar dünyada sadece 18 kişide görüldüğünü kaydetti.

Meerut'taki özel bir hastanede 90 dakika süren zorlu bir operasyonla fetüs çıkarıldı. Ameliyatta karnına çok sayıda dikiş atılan kadının ve iki çocuğunun bakımını eşi üstlendi.