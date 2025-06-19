Tıp dünyasında görülmedi! Midesindeki sıvıdan kurtulmak için bakın ne yedi! Uzmanlar şoka girdi

İngiltere'de Tip 1 diyabet ve öğrenme güçlüğü olan 31 yaşındaki bir kadın haftada üç gün diyalize giriyordu. Çalışanlar günler sonra hayatlarının şokunu yaşadı. Diyaliz sonrası temizlik yapan bir hemşire, kadının oturduğu sandalyeyi yediğini gördü.

KÖPÜĞÜNÜ YEMİŞ

Tedavi aralarında vücudunda aşırı sıvı birikmesi yaşayan kadın ekibin tüm uyarılarına rağmen, hedef kilosunun üstünde diyalize başladı. Bir hemşire, kadının oturduğu koltukta büyük parçaların eksik olduğunu fark etti. Yapılan incelemede, kadının sandalyesindeki düşük yoğunluklu poliüretan köpüğü yediği öğrenildi.

MİDESİNDEKİ SIVIYI EMDİRMEYE ÇALIŞTI

Kadının midesine giden sıvıyı köpüğün "emerek" azaltması için bunu yaptığı ortaya çıktı. Uzmanlar bu durumu yiyecek olmayan maddeleri yeme isteğiyle tanımlanan pika sendromu olarak tanımlandı. Kadın, köpük yiyen bir diyaliz hastasına dair ilk vaka olarak kayıtlara geçti.