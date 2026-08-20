Tıp dünyasında şaşkına uğratan keşif! İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi

Tıp dünyasında dikkat çeken bir keşfe imza atıldı. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, kafatası kemiğinin içindeki kemik iliğinde daha önce tanımlanmamış bağışıklık organı tespit etti.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu organ, beyne çok yakın konumda bulunuyor ve bağışıklık hücrelerinin organize olarak beyin hastalıklarıyla mücadele etmesine yardımcı oluyor.

Araştırmacılar bu bölgeleri, beynin çevresinde görev yapan bir tür "bağışıklık güvenlik istasyonu" olarak değerlendiriyor.

BEYİN İLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ARASINDAKİ BAĞLANTI ORTAYA ÇIKTI

Uzun yıllar boyunca beynin bağışıklık sistemi ile vücudun geri kalanındaki bağışıklık sisteminin büyük ölçüde birbirinden ayrı olduğu düşünülüyordu.

Ancak araştırma ekibinin önceki çalışmalarında, beyin dokusundan kafatasına kadar uzanan küçük kanallar keşfedilmişti. Yeni çalışmada ise bu kanalların, beyindeki moleküllerin kafatası kemik iliğine ulaşmasını sağladığı gözlemlendi.

Araştırmacılar daha sonra bu bölgelerde, lenf düğümlerinde bulunan ve bağışıklık hücrelerinin eğitildiği germinal merkezlere benzeyen yapılar tespit etti.

BEYİN TÜMÖRLERİYLE SAVAŞTA KRİTİK ROL OYNUYOR

Bilim insanları keşfettikleri yapıların işlevini anlamak için farelerde glioma adı verilen agresif bir beyin kanseri türü üzerinde deney yaptı.

Kafatasındaki bu bağışıklık yapılarının faaliyetinin engellendiği farelerde tümörlerin daha hızlı ilerlediği ve hayatta kalma oranlarının düştüğü görüldü.

Buna karşılık bağışıklığı güçlendiren üç farklı proteinin kullanıldığı farelerde kafatasındaki bağışıklık yapılarının daha güçlü yanıt verdiği ve tümörlerle daha etkili mücadele ettiği belirlendi.

İNSANLARDA DA BULUNABİLİR

Araştırmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise söz konusu yapıların insanlarda da bulunma ihtimali.

Bilim insanları şu ana kadar bu yapıları farelerde doğrudan gözlemledi. Ancak insan kafatasının kemik iliğinde daha önce bazı özel bağışıklık hücrelerinin tespit edilmiş olması, benzer yapıların insanlarda da bulunabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar bu ihtimal doğrulanırsa beyin kanseri tedavisinde yeni bir dönemin başlayabileceğini düşünüyor.

BEYİN AMELİYATLARINA ALTERNATİF OLABİLİR

Bilim insanlarına göre gelecekte bu bağışıklık merkezleri doğrudan hedeflenebilir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren ilaçların kafa derisinin altına uygulanması, beyin tümörlerine yönelik bazı tedavilerde çok daha az invaziv bir yöntem sunabilir.

Araştırmacılar, bu yaklaşımın yalnızca beyin kanseri için değil, bağışıklık sistemiyle bağlantılı Alzheimer, Parkinson ve diğer nörolojik hastalıkların tedavisinde de yeni araştırmaların önünü açabileceğini belirtiyor.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

İç görsel fotoğrafı: Jang Hyun Park