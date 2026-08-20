Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tıp dünyasında şaşkına uğratan keşif! İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi

Bilim insanları, kafatasının içinde beyne yakın bölgede bağışıklık sistemine ait daha önce bilinmeyen yapılar keşfetti. Fareler üzerinde yapılan deneylerde bu yapıların beyin tümörleriyle mücadelede önemli rol oynadığı ortaya çıktı.

Tıp dünyasında şaşkına uğratan keşif! İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
Çiğdem Berfin Sevinç

Tıp dünyasında dikkat çeken bir keşfe imza atıldı. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, kafatası kemiğinin içindeki kemik iliğinde daha önce tanımlanmamış bağışıklık organı tespit etti.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu organ, beyne çok yakın konumda bulunuyor ve bağışıklık hücrelerinin organize olarak beyin hastalıklarıyla mücadele etmesine yardımcı oluyor.

Araştırmacılar bu bölgeleri, beynin çevresinde görev yapan bir tür "bağışıklık güvenlik istasyonu" olarak değerlendiriyor.

Tıp dünyasında şaşkına uğratan keşif! İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi 1

BEYİN İLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ARASINDAKİ BAĞLANTI ORTAYA ÇIKTI

Uzun yıllar boyunca beynin bağışıklık sistemi ile vücudun geri kalanındaki bağışıklık sisteminin büyük ölçüde birbirinden ayrı olduğu düşünülüyordu.

Ancak araştırma ekibinin önceki çalışmalarında, beyin dokusundan kafatasına kadar uzanan küçük kanallar keşfedilmişti. Yeni çalışmada ise bu kanalların, beyindeki moleküllerin kafatası kemik iliğine ulaşmasını sağladığı gözlemlendi.

Araştırmacılar daha sonra bu bölgelerde, lenf düğümlerinde bulunan ve bağışıklık hücrelerinin eğitildiği germinal merkezlere benzeyen yapılar tespit etti.

Tıp dünyasında şaşkına uğratan keşif! İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi 2

BEYİN TÜMÖRLERİYLE SAVAŞTA KRİTİK ROL OYNUYOR

Bilim insanları keşfettikleri yapıların işlevini anlamak için farelerde glioma adı verilen agresif bir beyin kanseri türü üzerinde deney yaptı.

Kafatasındaki bu bağışıklık yapılarının faaliyetinin engellendiği farelerde tümörlerin daha hızlı ilerlediği ve hayatta kalma oranlarının düştüğü görüldü.

Buna karşılık bağışıklığı güçlendiren üç farklı proteinin kullanıldığı farelerde kafatasındaki bağışıklık yapılarının daha güçlü yanıt verdiği ve tümörlerle daha etkili mücadele ettiği belirlendi.

Tıp dünyasında şaşkına uğratan keşif! İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi 3

İNSANLARDA DA BULUNABİLİR

Araştırmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise söz konusu yapıların insanlarda da bulunma ihtimali.

Bilim insanları şu ana kadar bu yapıları farelerde doğrudan gözlemledi. Ancak insan kafatasının kemik iliğinde daha önce bazı özel bağışıklık hücrelerinin tespit edilmiş olması, benzer yapıların insanlarda da bulunabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar bu ihtimal doğrulanırsa beyin kanseri tedavisinde yeni bir dönemin başlayabileceğini düşünüyor.

Tıp dünyasında şaşkına uğratan keşif! İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi 4

BEYİN AMELİYATLARINA ALTERNATİF OLABİLİR

Bilim insanlarına göre gelecekte bu bağışıklık merkezleri doğrudan hedeflenebilir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren ilaçların kafa derisinin altına uygulanması, beyin tümörlerine yönelik bazı tedavilerde çok daha az invaziv bir yöntem sunabilir.

Araştırmacılar, bu yaklaşımın yalnızca beyin kanseri için değil, bağışıklık sistemiyle bağlantılı Alzheimer, Parkinson ve diğer nörolojik hastalıkların tedavisinde de yeni araştırmaların önünü açabileceğini belirtiyor.

Tıp dünyasında şaşkına uğratan keşif! İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi 5

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

İç görsel fotoğrafı: Jang Hyun Park

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin sonuncusu sınıf atladı! 12 il arasında tek başına yer aldıTürkiye'nin sonuncusu sınıf atladı! 12 il arasında tek başına yer aldı
Yerden çıkan da havadan yağanda aşındırdıYerden çıkan da havadan yağanda aşındırdı

Anahtar Kelimeler:
kanser Tıp Beyin organ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Trump'tan Kuzey Kore mesajı: "Ben görevdeyken öyle bir şey olmayacak"

Trump'tan Kuzey Kore mesajı: "Ben görevdeyken öyle bir şey olmayacak"

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Hande Erçel'in elbisesi sosyal medyanın diline düştü!

Hande Erçel'in elbisesi sosyal medyanın diline düştü!

Kanser aşısında tarihi sonuç: Moderna hisseleri yüzde 100'den fazla yükseldi

Kanser aşısında tarihi sonuç: Moderna hisseleri yüzde 100'den fazla yükseldi

ABD'nin hamlesi altın fiyatlarını arttırdı! Gramda yükseliş yüzde 2,5'a yaklaştı

ABD'nin hamlesi altın fiyatlarını arttırdı! Gramda yükseliş yüzde 2,5'a yaklaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.