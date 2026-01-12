EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Tıp fakülteleri hariç tutulacak! Üniversitede 3 yılda diploma dönemi: Yaz tatili 1 aya düşecek

Üniversitelerde 4 yıllık eğitimi 3 yıla düşürmek için çalışmalar devam ediyor. Tıp fakültelerindeki bölümler dışında uygulanacak düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Yeni modele göre, 12-14 haftalık dönemlerle 3 sömestr olacak ve akademik takvim ağustosa kadar bitecek. Eğitim uzmanı Nazik Kösegil yaz tatilinin 1 aya düşürüleceğini aktardı.

Tıp fakülteleri hariç tutulacak! Üniversitede 3 yılda diploma dönemi: Yaz tatili 1 aya düşecek
Recep Demircan

Üniversitelerde 3 yılda diploma için çalışmalar sürerken tıp fakülteleri dışındaki bölümlerde uygulanması beklenen düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 3 yılda üniversiteden mezuniyet modeli üzerinde çalışıyor. Yeni modele göre, 12-14 haftalık dönemlerle 3 sömestr olacak ve akademik takvim ağustosa kadar bitecek.

Tıp fakülteleri hariç tutulacak! Üniversitede 3 yılda diploma dönemi: Yaz tatili 1 aya düşecek 1

İSTİHDAMA ERKEN KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

NTV'de yer alan habere göre yeni modelin daha çok sosyal bilimler, iletişim, iktisat, işletme ve benzeri alanlarda hayata geçirilmesi öngörülürken tıp fakültesinde uygulanmayacak.

Düzenleme ile öğrencilerin yurt dışındaki yüksek lisans programlarına kabulünün kolaylaşması ve istihdama erken kazandırılması hedefleniyor. Ancak uzmanlara göre, bu durum öğrencinin sosyal anlamda gelişmesi için sorun yaratabilir.

Tıp fakülteleri hariç tutulacak! Üniversitede 3 yılda diploma dönemi: Yaz tatili 1 aya düşecek 2

YAZ TATİLİ BİR AYA DÜŞECEK

Eğitim uzmanı Nazik Kösegil, şu anda güz ve bahar dönemi olarak yaklaşık 5 aylık iki dilimden oluşan bir eğitim verildiğinden bahsetti.

Kösegil, "Yapılan çalışma ile bu 5 aylık dilimlerin 3 aya çekilip güz bahar ve yaz olmak üzere 3 dönem yapılacağı, yaz tatili dediğimiz o 2-2,5 aylık dönemin de bir aya düşürüleceği ile ilgili bir çalışma yapılıyor." diye konuştu.

Kösegil, gençlerin erken yaşta iş hayatına girmelerini hedefleyen bir çalışma olduğunu dile getirdi.

12 Ocak 2026
12 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Valilikler peş peşe açıkladı: İşte okulların tatil edildiği iller Valilikler peş peşe açıkladı: İşte okulların tatil edildiği iller
Öğretmen atamaları ve yer değiştirme takvimleri açıklandıÖğretmen atamaları ve yer değiştirme takvimleri açıklandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
üniversite diploma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi!

Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi!

Ev ve araba alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Bankalar tek tek arayacak'

Ev ve araba alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Bankalar tek tek arayacak'

Altın resmen alevlendi! 'Düşüş beklemeyin'

Altın resmen alevlendi! 'Düşüş beklemeyin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.