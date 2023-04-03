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TİP'ten Önder Özen sürprizi! Erkan Baş'la kameralar karşısına geçti, ünlü spor yorumcusu gündem oldu

03.04.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 40 gün kala siyaset kulisleri hareketlenirken, ünlü isimleri milletvekili adayı olarak gösteren Türkiye İşçi Partisi (TİP), yine gündem oldu. Partisinin spor politikalarını açıklayan Genel Başkan Erkan Baş'ın yanındaki isimler dikkat çekti. Baş ile birlikte eski teknik direktör ve spor yorumcusu Önder Özen ile eski milli basketbolcu Remzi Dilli kameralar karşısına geçerek, 10 maddelik bir manifesto açıkladı. Söz konusu isimler "TİP'in yeni transferleri" olarak yorumlandı.

TİP'ten Önder Özen sürprizi! Erkan Baş'la kameralar karşısına geçti, ünlü spor yorumcusu gündem oldu

Mehmet Aslantuğ, İrfan Değirmenci, Serhat Özcan gibi kamuoyunda tanınmış ünlü isimleri 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olarak göstererek dikkatleri üzerine çeken Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP), yine gündem yaratacak bir hamle geldi. Partisinin spor politikalarıyla ilgili hazırladığı 10 maddelik manifestoyu açıklayan Genel Başkan Erkan Baş, kameraların karşısına geçerken yanında bulunan isimler sosyal medyada çok konuşuldu.

ERKAN BAŞ'IN YANINDA ÖNDER ÖZEN OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Baş'ın yanında Beşiktaş'ın eski sportif direktörü ve spor yorumcusu Önder Özen yer aldı. Özen'le birlikte eski milli basketbolcu Demzi Dilli de hazır bulundu.

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Basın açıklamasında konuşan Önder Özen, inşaat meselesinin üzerinde durduğunu belirtti. Özen, çocukken futbol oynadığı stadın şu an 'millet bahçesi' olduğunu belirterek yerine sadece futbol oynanacak bir futbol sahası yapıldığını söyledi. Özen, çok amaçlı spor salonlarının bittiğini ve şu an yapılan statların tek vaadinin "Gel ve tüket" olduğunu belirtti.

ÖNDER ÖZEN TİP'İN 'YENİ TRANSFERİ' Mİ?

Özen'in Baş'ın yanında yer alması "TİP yeni transfer mi yaptı?" sorularını beraberinde getirdi.

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Spor politikaları çalışma grubunda yer alan Dilli ise manifestoda yer alan talepleri şu şekilde sıraladı:

-Sporda bütünlüklü bir planlama sağlanmalı.

-İnsanlar kolay, bedava bir şekilde spora ulaşmalı. Bunla ilgili olarak kentsel mekanlar yeniden düzenlenmeli.

-Eğitim ve spor, paralel hale gelmeli. İki konuyla ilgili politikalar arasında eş güdüm sağlanmalı.

-Her branşa gerektiği kadar destek verilmeli.

-Tüm spor dalları yaygınlaştırılmalı.

-Spor emekçilerinin sorunları çözülmeli. Sendikanın önü açılmalı, haklarını almalarının önündeki engeller kaldırılmalı.

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-Sporda şiddet önlenmeli.

-Her alanda olduğu gibi spor yönetimi de demokratikleşmeli.

-Sporun mali denetimi sağlanmalı.

-Federasyon yönetimlerinde nitelikli kadrolar yer almalı.

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