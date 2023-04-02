Cennet Mahallesi'nin Selim'i Serhat Özcan milletvekili aday adayı oldu! TİP Genel Başkanı Erkan Baş açıkladı

Cennet Mahallesi'nin Selim'i Serhat Özcan TİP'ten milletvekili aday adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gelişmeyi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Erkan Baş, adaylık teklifini kabul eden Serhat Özcan'a paylaşımı üzerinden teşekkür iletti.

Baş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum"

MEHMET ASLANTUĞ DA TİP'TEN MİLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞTU

Mehmet Aslantuğ da geçtiğimiz günlerde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adaylığına başvuruda bulunmuştu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yaptığı açıklamada "Bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum. TİP senin kaptan" ifadelerine yer vermişti.

