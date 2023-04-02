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Cennet Mahallesi'nin Selim'i Serhat Özcan milletvekili aday adayı oldu! TİP Genel Başkanı Erkan Baş açıkladı

02.04.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Selim karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Serhat Özcan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş; ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un ardından Serhat Özcan'ın da milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Cennet Mahallesi'nin Selim'i Serhat Özcan milletvekili aday adayı oldu! TİP Genel Başkanı Erkan Baş açıkladı

Cennet Mahallesi'nin Selim'i Serhat Özcan TİP'ten milletvekili aday adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gelişmeyi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Erkan Baş, adaylık teklifini kabul eden Serhat Özcan'a paylaşımı üzerinden teşekkür iletti.

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Baş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum"

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MEHMET ASLANTUĞ DA TİP'TEN MİLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞTU

Mehmet Aslantuğ da geçtiğimiz günlerde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adaylığına başvuruda bulunmuştu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yaptığı açıklamada "Bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum. TİP senin kaptan" ifadelerine yer vermişti.

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