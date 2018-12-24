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Tıpatıp ikizler aynı adamla evlenmek için her yolu deniyor

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 24.12.2018 14:09 | Son Güncelleme

Dünyanın ‘en çok birbirine benzeyen tek yumurta ikizleri' olarak ünlenen Anna ve Lucy DeCinque geçtiğimiz yıl, erkek arkadaşlarının aynı kişi olduğunu ve onunla evlenmek istediklerini açıklamıştı. Ancak bu istekleri hukuksal bazı engellere takıldı.

Tıpatıp ikizler aynı adamla evlenmek için her yolu deniyor

Ben Bryne isimli tamirci bir adamla 6 yıldır bir aşk ilişkisi içinde olan ikizler ilişkilerini bir adım yukarıya taşıyarak aynı adamla evlenmeye karar verdi.

Ancak ikizler bunun hukuken mümkün olmayacağını kısa süre önce öğrendi.

İkizler, "Tamam, aynı adamı paylaşıyoruz ve onunla evlenmek istiyoruz. Ama Avustralya'daki yasalar bunu yapamazsınız diyor. Şimdi ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

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İkizlerden Anna "Biz, birimizi alan promosyon olarak diğerini de alır konusunda hep dürüsttük. Ayrıca Ben de ikimizi de istediği hususunda ısrarcı" dedi.

Ülkedeki, 1961 yılından beri uygulanan mevcut evlilik yasası poligamiye izin vermiyor.

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