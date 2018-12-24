Tıpatıp ikizler aynı adamla evlenmek için her yolu deniyor

Ben Bryne isimli tamirci bir adamla 6 yıldır bir aşk ilişkisi içinde olan ikizler ilişkilerini bir adım yukarıya taşıyarak aynı adamla evlenmeye karar verdi.

Ancak ikizler bunun hukuken mümkün olmayacağını kısa süre önce öğrendi.

İkizler, "Tamam, aynı adamı paylaşıyoruz ve onunla evlenmek istiyoruz. Ama Avustralya'daki yasalar bunu yapamazsınız diyor. Şimdi ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

İkizlerden Anna "Biz, birimizi alan promosyon olarak diğerini de alır konusunda hep dürüsttük. Ayrıca Ben de ikimizi de istediği hususunda ısrarcı" dedi.

Ülkedeki, 1961 yılından beri uygulanan mevcut evlilik yasası poligamiye izin vermiyor.

