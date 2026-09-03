Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tıpkı halı gibi: Görenler büyüleniyor! Doğa harikasının merkezi Kars

Kars'ta hasadı yapılan ve ekili durumda bulunan tarım arazileri, havadan görüntülendi. Farklı renk ve tonlara bürünen tarlalar, oluşturduğu görüntüyle adeta halı ve kilim desenlerini andırırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Tıpkı halı gibi: Görenler büyüleniyor! Doğa harikasının merkezi Kars

Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden Kars'ta yaz mevsiminin sonlarına doğru tarlalarda hasat hareketliliği sürüyor. Bir yandan biçerdöverlerle hasadı tamamlanan alanlar, diğer yandan henüz ekili bulunan tarım arazileri, bölgenin kendine özgü coğrafyasıyla birleşerek dikkat çekici görüntüler oluşturuyor.

Kent genelindeki tarım arazileri dronla havadan görüntülendi. Yüksekten bakıldığında yan yana uzanan tarla ve ekili alanların farklı renk tonları, adeta dev bir halı ve kilim motifini andırdı. Sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan manzara, görenlere renk cümbüşü yaşattı.

Tıpkı halı gibi: Görenler büyüleniyor! Doğa harikasının merkezi Kars 1

AÇIK HAVA SERGİSİNE DÖNDÜ

Özellikle hasadı tamamlanan tarlalar ile henüz biçilmeyi bekleyen ekili alanların yan yana bulunması, havadan çekilen görüntülere ayrı bir güzellik kattı. Tarlaların sınırları ve arazi yapısının oluşturduğu doğal desenler, Kars ovasını adeta açık hava sergisine dönüştürdü.

Tıpkı halı gibi: Görenler büyüleniyor! Doğa harikasının merkezi Kars 2

Kars'ın geniş tarım arazileri, yalnızca bölge ekonomisine sağladığı katkıyla değil, yaz aylarında ortaya çıkan görsel şölenle de dikkat çekiyor. Dron görüntülerinde kilometrelerce uzanan tarım alanlarının oluşturduğu geometrik şekiller ve renk geçişleri, bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarım sezonunun son döneminde kaydedilen görüntüler, Kars'ın bereketli topraklarını ve kırsal yaşamını havadan farklı bir perspektifle yansıtırken, ortaya çıkan manzaralar adeta kartpostalları aratmadı.

Tıpkı halı gibi: Görenler büyüleniyor! Doğa harikasının merkezi Kars 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
150 bin pet şişeyle denizin ortasına 3 katlı ev yaptı! 150 bin pet şişeyle denizin ortasına 3 katlı ev yaptı!
Dünya onarı arıyor, Bitlis'te çeşit çeşit çıkıyor!Dünya onarı arıyor, Bitlis'te çeşit çeşit çıkıyor!

Anahtar Kelimeler:
Kars halı tarla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.