150 bin pet şişeyle denizin ortasına 3 katlı ev yaptı! Dışarıdan bir ada gibi görünüyor

İngiltere'nin Yorkshire bölgesinden sanatçı Richart Sowa, günlerini, aylarını hatta yıllarını bu ev için gözünü kırpmadan harcadı. Sowa, Meksika'nın Cancun kenti yakınlarında yaklaşık 150 bin geri dönüştürülmüş plastik şişe kullanarak kendi yüzen adasını inşa etti.

Joyxee Island adını verdiği adada üç katlı bir ev de bulunuyor. İki yatak odasının yanı sıra mutfak, sıcak su küveti, üç adet deniz kabuğu duşu ve internet bağlantısı bulunan ada, Sowa'nın yıllardır sürdürdüğü yaşamın merkezine dönüştü.

HAYALİNDEKİ KADINI FACEBOOK'TA BULDU

61 yaşındaki Sowa, yıllardır tek başına yaşadığı adasını artık biriyle paylaşmak istedi. Geçen yıl Facebook üzerinden eski model Jodi Bowlin ile tanıştı.

47 yaşındaki Bowlin, Sowa'nın daveti üzerine adayı ziyaret etti. İlk ziyaretin ardından ise burada yaşamaya karar verdi.

Sowa, yıllardır yüzen bir adada yaşamanın hayalini kurduğunu belirterek hayatını paylaşacağı gerçek bir yol arkadaşı aradığını söyledi.

ADADA AŞK BAŞKA, HAYAT BAŞKA

Bowlin'in adaya yerleşmesiyle birlikte yaşam alanında da değişiklikler başladı. Eski model, Sowa'yı adanın eksiklerini tamamlamaya teşvik etti.

Güneş panelleriyle elektrik sağlanan adada tuvalet ve evin bazı bölümleri yeniden düzenlendi. Çift, yapının daha sağlam hale gelmesi için birlikte çalıştı.

Bowlin, adanın su üzerinde hafifçe sallanmasının uyumayı oldukça farklı bir deneyime dönüştürdüğünü söyledi.

ESKİ MODELİN HAYATI BİR ANDA DEĞİŞTİ

Bir dönem Japonya'nın tanınmış modellerinden biri olan Bowlin, 16-22 yaşları arasında çeşitli moda dergilerinin kapaklarında yer aldı.

Ancak tropikal güneşin altında başlayan bu sıra dışı hayat, kısa sürede beklediğinden çok daha farklı bir hal aldı. Çünkü yüzen adada yaşamak sanıldığı kadar kolay değildi.

Bowlin, adanın bakımının ciddi fiziksel emek gerektirdiğini anlattı. İlk günlerde bazı bölümlerin gevşemesi nedeniyle evin adanın içine gömülerek batmasından endişe ettiğini söyledi. Evde sivrisinek, hamam böceği ve hatta bir akreple de karşılaştı.

HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ

Joyxee Island, Sowa'nın plastik şişeler kullanarak yaptığı üçüncü yüzen ada oldu. Önceki iki projesi korumasız sularda bulunduğu için kasırgalar nedeniyle yok oldu.

Ancak Sowa pes etmedi. İkinci adası Spiral Island'dan kurtardığı plastik şişelerin de aralarında bulunduğu malzemelerle yeni adasını yeniden inşa etti.

Bugün geçimini müzik ve sanat çalışmalarından sağlayan Sowa, adayı ziyaret edenlere de rehberlik ediyor. Çift, geri dönüştürülmüş malzemelerle kurulan sıra dışı yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmeye devam ediyor.