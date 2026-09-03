Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

150 bin pet şişeyle denizin ortasına 3 katlı ev yaptı! Dışarıdan bir ada gibi görünüyor

150 bin geri dönüştürülmüş plastik şişeyle denizin üzerinde kendi adasını kuran 61 yaşındaki Richart Sowa, yıllardır hayalini kurduğu yaşamı artık yalnız sürdürmüyor. Facebook'ta tanıştığı eski model Jodi Bowlin'in adaya taşınmasıyla sıra dışı yaşamları

150 bin pet şişeyle denizin ortasına 3 katlı ev yaptı! Dışarıdan bir ada gibi görünüyor
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere'nin Yorkshire bölgesinden sanatçı Richart Sowa, günlerini, aylarını hatta yıllarını bu ev için gözünü kırpmadan harcadı. Sowa, Meksika'nın Cancun kenti yakınlarında yaklaşık 150 bin geri dönüştürülmüş plastik şişe kullanarak kendi yüzen adasını inşa etti.

Joyxee Island adını verdiği adada üç katlı bir ev de bulunuyor. İki yatak odasının yanı sıra mutfak, sıcak su küveti, üç adet deniz kabuğu duşu ve internet bağlantısı bulunan ada, Sowa'nın yıllardır sürdürdüğü yaşamın merkezine dönüştü.

150 bin pet şişeyle denizin ortasına 3 katlı ev yaptı! Dışarıdan bir ada gibi görünüyor 1

HAYALİNDEKİ KADINI FACEBOOK'TA BULDU

61 yaşındaki Sowa, yıllardır tek başına yaşadığı adasını artık biriyle paylaşmak istedi. Geçen yıl Facebook üzerinden eski model Jodi Bowlin ile tanıştı.

47 yaşındaki Bowlin, Sowa'nın daveti üzerine adayı ziyaret etti. İlk ziyaretin ardından ise burada yaşamaya karar verdi.

Sowa, yıllardır yüzen bir adada yaşamanın hayalini kurduğunu belirterek hayatını paylaşacağı gerçek bir yol arkadaşı aradığını söyledi.

150 bin pet şişeyle denizin ortasına 3 katlı ev yaptı! Dışarıdan bir ada gibi görünüyor 2

ADADA AŞK BAŞKA, HAYAT BAŞKA

Bowlin'in adaya yerleşmesiyle birlikte yaşam alanında da değişiklikler başladı. Eski model, Sowa'yı adanın eksiklerini tamamlamaya teşvik etti.

Güneş panelleriyle elektrik sağlanan adada tuvalet ve evin bazı bölümleri yeniden düzenlendi. Çift, yapının daha sağlam hale gelmesi için birlikte çalıştı.

Bowlin, adanın su üzerinde hafifçe sallanmasının uyumayı oldukça farklı bir deneyime dönüştürdüğünü söyledi.

150 bin pet şişeyle denizin ortasına 3 katlı ev yaptı! Dışarıdan bir ada gibi görünüyor 3

ESKİ MODELİN HAYATI BİR ANDA DEĞİŞTİ

Bir dönem Japonya'nın tanınmış modellerinden biri olan Bowlin, 16-22 yaşları arasında çeşitli moda dergilerinin kapaklarında yer aldı.

Ancak tropikal güneşin altında başlayan bu sıra dışı hayat, kısa sürede beklediğinden çok daha farklı bir hal aldı. Çünkü yüzen adada yaşamak sanıldığı kadar kolay değildi.

Bowlin, adanın bakımının ciddi fiziksel emek gerektirdiğini anlattı. İlk günlerde bazı bölümlerin gevşemesi nedeniyle evin adanın içine gömülerek batmasından endişe ettiğini söyledi. Evde sivrisinek, hamam böceği ve hatta bir akreple de karşılaştı.

150 bin pet şişeyle denizin ortasına 3 katlı ev yaptı! Dışarıdan bir ada gibi görünüyor 4

HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ

Joyxee Island, Sowa'nın plastik şişeler kullanarak yaptığı üçüncü yüzen ada oldu. Önceki iki projesi korumasız sularda bulunduğu için kasırgalar nedeniyle yok oldu.

Ancak Sowa pes etmedi. İkinci adası Spiral Island'dan kurtardığı plastik şişelerin de aralarında bulunduğu malzemelerle yeni adasını yeniden inşa etti.

Bugün geçimini müzik ve sanat çalışmalarından sağlayan Sowa, adayı ziyaret edenlere de rehberlik ediyor. Çift, geri dönüştürülmüş malzemelerle kurulan sıra dışı yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmeye devam ediyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya onarı arıyor, Bitlis'te çeşit çeşit çıkıyor!Dünya onarı arıyor, Bitlis'te çeşit çeşit çıkıyor!
Çöpe atılan fişlere eklediği ufacık detay dükkanı dolup taşırdıÇöpe atılan fişlere eklediği ufacık detay dükkanı dolup taşırdı

Anahtar Kelimeler:
Şişe Cam ada ev almak plastik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.