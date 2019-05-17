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TIR’ın altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2019 07:49 | Son Güncelleme

Kolombiya’da bir çocuk, park halinde duran bir TIR’ın önünde oyun oynadığı sırada, TIR’ın hareket etmesi üzerine altında kaldı. TIR’ın arka tekeri çocuğun üzerinden geçmek üzereyken, TIR son anda durdu.

Olay Kolombiya’da gerçekleşti. Depo kamerasınca kaydedilen görüntülerde, park halinde duran bir TIR’ın önünde küçük bir çocuğun oyun oynadığı; çocuğu fark etmeyen TIR sürücüsünün aracı hareket ettirdiği ve çocuğun TIR altında kaldığı görüldü.

Yürekleri ağza getiren görüntünün devamında ise çocuğun, TIR’ın arka tekerlekleri altında kalmak üzereyken TIR’ın durduğu; çocuğun babasının ise çocuğu aracın altından aldığı görüldü. Yerel medya, küçük çocuğun kazayı ufak sıyrıklar ile atlattığını duyurdu. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Çocuk kaza TIR

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