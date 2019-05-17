TIR’ın altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu

Olay Kolombiya’da gerçekleşti. Depo kamerasınca kaydedilen görüntülerde, park halinde duran bir TIR’ın önünde küçük bir çocuğun oyun oynadığı; çocuğu fark etmeyen TIR sürücüsünün aracı hareket ettirdiği ve çocuğun TIR altında kaldığı görüldü.

Yürekleri ağza getiren görüntünün devamında ise çocuğun, TIR’ın arka tekerlekleri altında kalmak üzereyken TIR’ın durduğu; çocuğun babasının ise çocuğu aracın altından aldığı görüldü. Yerel medya, küçük çocuğun kazayı ufak sıyrıklar ile atlattığını duyurdu. (DHA)



