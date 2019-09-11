Tiramisu tarifi: Ev yapımı, kolay, kedi dilli, labnesiz ve orijinal tiramisu tarifleri

Türkiye’de en sevilen tatlılardan biri olan tiramisu bir İtalyan tatlısıdır. Kelime anlamı “Beni neşelendir.” olan Tiramisu artık Türkiye’de de hemen her pastanede bulunabilir. Evlerde de sık sık yapılmaktadır. İtalya’da gerçek tiramisu şöylemiş diye muhabbetlere de konu olan bu tatlı için gerek klasik yapımı, gerek pratik yapımı olmak üzere çeşitli tarifler derledik. TİRAMİSU TARİFİ Kahve veya çayla gidecek nefis bir tiramisu için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar: 1 adet kakaolu pasta tabanı veya 1 paket kedi dili

1 litre süt

1 yumurta sarısı

1 paket vanilya

1,5 su bardağı bardak şeker

3 kaşık un

1 kutu labne peynir

2 tatlı kaşığı nescafe

Kakao Yapımı: 1 litre sütü orta boy bir tencereye dökün ve ocağı yakın. Süt hafif ısınmaya başlayınca 1 yumurtanın sarısını, 1 paket vanilyayı ve 1 buçuk su bardağı şekeri süre ilave ederek karıştırın. Pişirme süresince karıştırmayı bırakmayın. Süt karışımınız piştikçe krema kıvamı almaya başlayacak. Bu şekilde kıvamını alana kadar pişirmeyi sürdürün ve karıştırmayı bırakmayın yoksa topaklanma olabilir. Krema piştikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Krema soğuduktan sonra sıra labne eklemeye geldi. Bir kutu labne peynirini ekledikten sonra mikser ile iyice çırpın ve tatlıya son şeklini verirken kullanmak için kenara ayırın. Tatlıyı yapacağınız kabı çıkartın ve pasta kabınızın boyuna göre kesin. Krema katmanının pasta kabına yapışmaması için tabanı yerleştirmeden önce kabın içine yağlı kağıt yerleştirebilirsiniz. Ardından kestiğini pasta tabanının parçaları bir katman olacak şekilde kabın tabanına dizin. Küçük bir kapta 1 bardak süt, 2 kaşık şeker ve 1 kaşık nescafe koyup iyice çırpın. Bu karışım ile pasta kabının tabanına dizdiğiniz kekleri ıslatın. Sonraki adımda ıslattığınız keklerin üstüne artık soğumuş olan kremadan bir kat sıvayın. Son olarak kremanın şekil alması tatlının soğuması için buzdolabına kaldırın. Servis etmeden önce tel süzgeçle kakoa serperseniz daha da güzel olur. Afiyet olsun. GERÇEK TİRAMİSU TARİFİ (KEDİ DİLLİ VE LABNESİZ) Türkiye’de daha ekonomik olması ve kolay bulunması nedeniyle tiramisu tatlısında genellikle labne ve pasta tabanı kullanılmaktadır. Ancak bir İtalyan tatlısı olan tiramisunun orijinal tarifinde bunların yerine kedi dili ve mascarpone peyniri bulunmaktadır. Bir de işin alkol tarafı bulunmaktadır. Gerçek tiramiusu yapımında kedi dillerinin ıslatılmasında sütlü kahve değil kahve likörü kullanılmaktadır. İşte orijinal tiramisu tarifi ve malzemeleri...

Uyarı: Orijinaline sadık kalınarak hazırlanan bu Tiramisu tarifi alkol içermektedir. Şurubu için:

240 ml su (1 su bardağı kadar)

2 çorba kaşığı instant toz espresso veya nescafe Gerçek Tiramisunun Ana Malzemeleri:

4 tane yumurtanın sarısı

50 gr toz şeker (çeyrek su bardağı)

80 gr kahve likörü (çeyrek su bardağı)

Bir çimdiklik tuz

1 paket kadar kedi dili bisküvi

235 gr krema (1 su bardağı kadar)

225 gr mascarpone peyniri

2 yemek kaşığı kakao (üzerine serpmelik) Tiramisunun yapılışı: Öncelikle tiramisunun şurubu için su bardağı kadar su kaynattıktan sonra kahveyi içinde çözdürün. Benmari usulü ısıtma kullanmak üzere ısıya dayanıklı bir kâseye 4 yumurtanın sarısını, 50 gr toz şeker, 80 gr kahve likörü koyup bir çimdik tuz ilave edin. Ocağa karışımı koyduğunuz kabın sığacağı orta boy bir tencere koyup içinde üç parmak kadar su kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve kabı suya yerleştirip 6 ila 7 dakika kadar ister elle ister mikserle içindekileri hızla çırpın. Kaptaki karışım giderek beyazlaşacak ve kalınlaşacak. Karıştırmayı bırakmayın ki topaklanma olmasın.

Karışımın kıvamı koyulaşıp rengi de açılınca ocaktan alın ve yaklaşık 10 dakika kadar soğumaya bırakın. Hızlı soğuması içine buz dizdiğimiz bir kaba da oturtabilirsiniz. Karışım soğurken 235 gr sıvı krema ve 225 gr mascarpone peynirini bir çırpma kabında kabarana kadar (4-5 dakika kadar) çırpın. Kıvamı nasıl olacak derseniz, kabı eğdiğiniz de dökülmeyecek gibi ve iyice kabarmış olmalıdır. Soğuyan yumurtalı karışımı çırpılmış kremalı mascarpone peynirine ekleyin ve spatula ile güzelce yedirin. 20 x 20 boyutlarında bir borcam çıkarın ve içine kedi dillerini kahveli şuruba batırarak dizin. Üzerine tiramisu karışımınızın yarısını döküp yayın. Ardından bir kat daha şuruba batırılmış kedi dillerinden dizin. Kalan karışımı da borcama döktükten sonra spatula yardımı ile üst kısmını düzeltin ve buzdolabına kaldırın. Tatlınız neredeyse hazır. Servis etmeden önce en az 4 saat kadar soğumasına dikkat edin ve servis etmeden hemen önce üzerine kakao serpin. Afiyet olsun. KOLAY TİRAMİSU TARİFİ Bu çok sevilen tatlıyı yapmak istiyor ama fazla zamanınız da yoksa kolay tiramisu tarifimiz tam size göre.