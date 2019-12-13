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Tıraş olduktan sonra hayatını kaybetti! Nedeni ise şoke etti

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Tarihte yer alan trajik bir o kadar da ilginç ölüm vakaları okuyanları hayrete düşürüyor. İşte o trajik ölümler...

Tıraş olduktan sonra hayatını kaybetti! Nedeni ise şoke etti

Yaşamımızın ne zaman son bulacağını bilemesek de hepimizin genellikle tek dileği hayırlı bir ölümdür. Birazdan okuyacağınız ölümler sizleri hayrete düşürürken ölüm nerede ne zaman ve nasıl geleceğini bilemeyeceğimizden hayata daha farklı bakmaya başlayacaksınız. İşte o ölümler...

1. Dansçı Isora Duncan, boynuna bağladığı atkı arabanın kapısına sıkışınca boğularak hayatını kaybetti.

Duncan 1927'de yeni aldığı üstü açılır arabasını ilk defa kullanıyordu, arkaya doğru yaslandı ve eşarbı boynunda sıkışarak onu yol boyunca sürükledi...

2. Segway marka gingerların sahibi, ürününü kullanırken kaza yaptı...

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2010 yılında Jim Heselden şirketi aldıktan aldıktan sonra kendi gingerıyla evinin yakınlarındaki bir patikadan geçiyordu. Daha sonra dengesini kaybetti ve 30 fitlik yükseklikten nehre düşerek hayatını kaybetti.

3. Birçok kişi çok fazla su içmekten hayatını kaybetti..

Resmi olarak hiponatremi olarak bilinen bu ölüm türü, sodyum seviyeleri inanılmaz derecede düşük olduğu zaman gerçekleşiyor. 2007'de bir kadın üç saat içinde, Nintendo Wii kazanmak için altı litre su içti, kustu ve saatler sonra öldü. Birçok sporcu da aşırı hidrasyon sonucunda hayatını kaybetti.

4. ABD'li kongre üyesi tıraş olduktan sonra hayatını kaybetti. Çünkü tıraş fırçasının üzerinde Şarbon hastalığını taşıyan bakteriler vardı.

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Michael F. Farley, tıraş olduktan sonra yüzündeki şikinlikten ve ağrıdan rahatsız olduğu için hastaneye gitti. Daha sonradan anlaşıldı ki tıraş fırçasında ve o fırça hangi hayvanın kılından yapıldıysa üzerinde şarbon bakterileri vardı.

5. Yün fabrikasının sahibi 800 yardlık yünün içine sıkışarak öldü.

1987 yılında gerçekleşen bu kaza, Paul Thomas'ın çalıştırdığı makinenin yanlışlıkla içine düşmesiyle gerçekleşti. Polisin anlattığına göre kaza baya hızlı gerçekleşmiş...

6. Sağlıklı beslenmeye takan adamın çok fazla havuç suyu içtiği için karaciğeri iflas etti.

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1974'te Basil Brown kelimenin tam anlamıyla havuçtan öldü.

7. Oyun yazarı Tennessee Williams plastik şişe kapağı ile boğularak can verdi.

1983 yılında gerçekleşen bu olay burun spreyindeki veya lens solüsyonlarında kullanılan plastik kapaklarla gerçekleşti. Doktorlar yazarın boğazındaki bu kapağın başka ilaçları kullanırken yanlışlıkla boğazına kaçtığını söylüyor.

8. 1919 yılında Boston'da dev bir pekmez tankı patladı ve yarattığı sel nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

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2.3 milyon gallonluk pekmez tankı 15 fit yükseklikten düşerek patladı. Yarattığı selde birçok at boğuldu hatta tren platformunu bile kırıldı.

9. Eski Tayland kraliçesi yüzlerce insanın önünde boğularak öldü. Çünkü kraliyet ailesinden birine dokunmanın (hayatını kurtarmak için bile olsa) cezası ölümdü.

1880 yılında Siam Kraliçesi Sunanda Kumarıratana'nın teknesi devrildi. Kraliyet ailesinden birine dokunmak yasak olduğu için kimse kraliçeye yardım etmedi ve kraliçe boğularak can verdi.

10. Brezilya'da bir adam uyuyakaldığı yerin üzerindeki çatıdan bir ineğin düşmesiyle hayatını kaybetti.

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2013 yılında yakınlardaki bir çiftlikten kaçan inek, Joao Maria de Souza'nın çatısına tırmanıp yere düşerek adamın iç kanama geçirmesine neden oldu. İneğin sahibi de istemsiz adam öldürme suçundan yargılandı.

11. New York'ta bir amerikan futbolu maçında bir adamın kafatasını çim biçme makinesi şeklindeki bir uçak çatlattı.

1979 yılında aşağı koltuklara doğru uçan garip şekilli bir uçak John Bowen'nın kafatasını kırdı.

12. 1518 yılında oldukça büyük bir kitle "dans vebası" yüzünden hayatını kaybetti.

  1. ve 16. yüzyıllar arasında ortaya çıkan bu psikolojik hastalık yüzünden 400 kişi dans ederken fazla yorgunluktan can verdi çünkü kendilerini durduramıyorlardı.

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13. Clarence Dük'ü kardeşine komplo kurduktan sonra bir şarap varili içinde boğuldu.

1478 yılında gerçekleşen bu olay gizemini hala korusada şarap varilinde boğulma hikayesi 500 yıldan fazla zamandır anlatılıyor.

14. İsveç Kralı Adolf Frederick fazla yemek yemekten hayatını kaybetti.

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1771'de ıstakoz, lahana turşusu, şampanya, havyar ve 14 porsiyon tatlı yedikten sonra öldü.

15. 1947 yılında New Yorklu bir istifçi kendi pisliği içinde boğularak can verdi.

Langley Collyer ve kardeşi istifçilikleriyle ünlü iki kardeşlerdi ve evlerine kimsenin girmemesi için eşyalardan oluşan büyük sütunlar yaptılar. Langley bir gün evine girerken ayağı takıldı ve eşyadan oluşan dev sütunun altında kaldı. Kazadan bir ay sonra polis onun çürümüş bedenini enkazdan anca çıkarabilmiş.

16. O meşhur viskici Jack Daniel bir ayak enfeksiyonundan dolayı hayatını kaybetti.

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Jack Daniel iş yerindeki bir kasayı sinirlenip tekmeledikten sonra ayak parmağını kırmış. Parmağı enfeksiyon kaptıktan sonra kesilse de enfeksiyon vücuduna yayıldığı için 1911 yılında hayatını kaybetti.

17. Londra'da dev bir bira seli sekiz kişiyi öldürdü.

6.6 metre uzunluğunda ahşap bira tankı kırıldı ve beraberinde yarattığı selle diğer bira tanklarınıda kırıldı. 320.000 galonluk bira selinde birçok kişi hayatını kaybetti.

18. Mary Reeser'ın 1951 yuılında kendiliğinden yandığına inanılıyor.

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FBI bu duruma ne kadar inanmak istemese de olay yerine gittikleri zaman kadının vücudu dışında hiçbir yerde yangın izine rastlanmaması akıllarda şüphe bırakıyor.

19. Danimarkalı soylu, bir akşam yemeğinde tuvalete gitmediği için öldü.

Tycho Brahe özel bir akşam yemeğinde konuklardan tuvalete gitmek için izin istemenin kabalık olduğunu düşünüyordu ve tuvalete gitmedi. Daha sonra mesanesi patladığı için hayatını kaybetti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah Azraile can alma görevini verirken Azrail; Yarabbi bu görev çok ağır değilmi ? İnsanlar arkamdan hep kötü konuşacak hep beddua edecek deyince, Allah C.C ; Ey Azrail, ben insanlara ölüm vakitleri geldiğinde öyle bahaneler vereceğim ki, sen kimsenin aklına bile gelmeyeceksin buyurur. Yani bunların hepsi bahane, vakti gelen gidiyor işin özeti.
Tayland kraliçesi olayı vahim olmus...
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