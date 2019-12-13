Tıraş olduktan sonra hayatını kaybetti! Nedeni ise şoke etti

Yaşamımızın ne zaman son bulacağını bilemesek de hepimizin genellikle tek dileği hayırlı bir ölümdür. Birazdan okuyacağınız ölümler sizleri hayrete düşürürken ölüm nerede ne zaman ve nasıl geleceğini bilemeyeceğimizden hayata daha farklı bakmaya başlayacaksınız. İşte o ölümler...

1. Dansçı Isora Duncan, boynuna bağladığı atkı arabanın kapısına sıkışınca boğularak hayatını kaybetti.

Duncan 1927'de yeni aldığı üstü açılır arabasını ilk defa kullanıyordu, arkaya doğru yaslandı ve eşarbı boynunda sıkışarak onu yol boyunca sürükledi...

2. Segway marka gingerların sahibi, ürününü kullanırken kaza yaptı...

2010 yılında Jim Heselden şirketi aldıktan aldıktan sonra kendi gingerıyla evinin yakınlarındaki bir patikadan geçiyordu. Daha sonra dengesini kaybetti ve 30 fitlik yükseklikten nehre düşerek hayatını kaybetti.

3. Birçok kişi çok fazla su içmekten hayatını kaybetti..

Resmi olarak hiponatremi olarak bilinen bu ölüm türü, sodyum seviyeleri inanılmaz derecede düşük olduğu zaman gerçekleşiyor. 2007'de bir kadın üç saat içinde, Nintendo Wii kazanmak için altı litre su içti, kustu ve saatler sonra öldü. Birçok sporcu da aşırı hidrasyon sonucunda hayatını kaybetti.

4. ABD'li kongre üyesi tıraş olduktan sonra hayatını kaybetti. Çünkü tıraş fırçasının üzerinde Şarbon hastalığını taşıyan bakteriler vardı.

Michael F. Farley, tıraş olduktan sonra yüzündeki şikinlikten ve ağrıdan rahatsız olduğu için hastaneye gitti. Daha sonradan anlaşıldı ki tıraş fırçasında ve o fırça hangi hayvanın kılından yapıldıysa üzerinde şarbon bakterileri vardı.