Tıraş olduktan sonra hayatını kaybetti! Nedeni ise şoke etti

Yaşamımızın ne zaman son bulacağını bilemesek de hepimizin genellikle tek dileği hayırlı bir ölümdür. Birazdan okuyacağınız ölümler sizleri hayrete düşürürken ölüm nerede ne zaman ve nasıl geleceğini bilemeyeceğimizden hayata daha farklı bakmaya başlayacaksınız. İşte o ölümler...
Duncan 1927'de yeni aldığı üstü açılır arabasını ilk defa kullanıyordu, arkaya doğru yaslandı ve eşarbı boynunda sıkışarak onu yol boyunca sürükledi...
2010 yılında Jim Heselden şirketi aldıktan aldıktan sonra kendi gingerıyla evinin yakınlarındaki bir patikadan geçiyordu. Daha sonra dengesini kaybetti ve 30 fitlik yükseklikten nehre düşerek hayatını kaybetti.
Resmi olarak hiponatremi olarak bilinen bu ölüm türü, sodyum seviyeleri inanılmaz derecede düşük olduğu zaman gerçekleşiyor. 2007'de bir kadın üç saat içinde, Nintendo Wii kazanmak için altı litre su içti, kustu ve saatler sonra öldü. Birçok sporcu da aşırı hidrasyon sonucunda hayatını kaybetti.
Michael F. Farley, tıraş olduktan sonra yüzündeki şikinlikten ve ağrıdan rahatsız olduğu için hastaneye gitti. Daha sonradan anlaşıldı ki tıraş fırçasında ve o fırça hangi hayvanın kılından yapıldıysa üzerinde şarbon bakterileri vardı.
1987 yılında gerçekleşen bu kaza, Paul Thomas'ın çalıştırdığı makinenin yanlışlıkla içine düşmesiyle gerçekleşti. Polisin anlattığına göre kaza baya hızlı gerçekleşmiş...
1974'te Basil Brown kelimenin tam anlamıyla havuçtan öldü.
1983 yılında gerçekleşen bu olay burun spreyindeki veya lens solüsyonlarında kullanılan plastik kapaklarla gerçekleşti. Doktorlar yazarın boğazındaki bu kapağın başka ilaçları kullanırken yanlışlıkla boğazına kaçtığını söylüyor.
2.3 milyon gallonluk pekmez tankı 15 fit yükseklikten düşerek patladı. Yarattığı selde birçok at boğuldu hatta tren platformunu bile kırıldı.
1880 yılında Siam Kraliçesi Sunanda Kumarıratana'nın teknesi devrildi. Kraliyet ailesinden birine dokunmak yasak olduğu için kimse kraliçeye yardım etmedi ve kraliçe boğularak can verdi.
2013 yılında yakınlardaki bir çiftlikten kaçan inek, Joao Maria de Souza'nın çatısına tırmanıp yere düşerek adamın iç kanama geçirmesine neden oldu. İneğin sahibi de istemsiz adam öldürme suçundan yargılandı.
1979 yılında aşağı koltuklara doğru uçan garip şekilli bir uçak John Bowen'nın kafatasını kırdı.
1478 yılında gerçekleşen bu olay gizemini hala korusada şarap varilinde boğulma hikayesi 500 yıldan fazla zamandır anlatılıyor.
1771'de ıstakoz, lahana turşusu, şampanya, havyar ve 14 porsiyon tatlı yedikten sonra öldü.
Langley Collyer ve kardeşi istifçilikleriyle ünlü iki kardeşlerdi ve evlerine kimsenin girmemesi için eşyalardan oluşan büyük sütunlar yaptılar. Langley bir gün evine girerken ayağı takıldı ve eşyadan oluşan dev sütunun altında kaldı. Kazadan bir ay sonra polis onun çürümüş bedenini enkazdan anca çıkarabilmiş.
Jack Daniel iş yerindeki bir kasayı sinirlenip tekmeledikten sonra ayak parmağını kırmış. Parmağı enfeksiyon kaptıktan sonra kesilse de enfeksiyon vücuduna yayıldığı için 1911 yılında hayatını kaybetti.
6.6 metre uzunluğunda ahşap bira tankı kırıldı ve beraberinde yarattığı selle diğer bira tanklarınıda kırıldı. 320.000 galonluk bira selinde birçok kişi hayatını kaybetti.
FBI bu duruma ne kadar inanmak istemese de olay yerine gittikleri zaman kadının vücudu dışında hiçbir yerde yangın izine rastlanmaması akıllarda şüphe bırakıyor.
Tycho Brahe özel bir akşam yemeğinde konuklardan tuvalete gitmek için izin istemenin kabalık olduğunu düşünüyordu ve tuvalete gitmedi. Daha sonra mesanesi patladığı için hayatını kaybetti.
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