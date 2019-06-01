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Tire'de kız çocuğunu taciz ederken yakalanmıştı! Tutuklandı

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HABER  | 01.06.2019 17:27 | Son Güncelleme

İzmir'in Tire ilçesinde, ormanlık alana götürdüğü kız çocuğuna taciz ederken suçüstü yakalanan Gani E. (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tire'de kız çocuğunu taciz ederken yakalanmıştı! Tutuklandı

Olay, perşembe günü Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Lastikçi dükkanında işçi olarak çalışan Gani E., iddiaya göre aynı mahallede oturan 8 yaşındaki kız çocuğunu sokakta görüp, motosikletiyle gezintiye çıkarma bahanesiyle kandırdı.

Gani E., motosiklete bindirdiği çocuğu, Kaplan Mahallesi'ne giden yoldaki ormanlık bölgeye götürdü. Gani E.'yi tanıyan bir kişi, motosikletinin arkasındaki çocukla şüphelinin ormanlık alana gittiğini gördü. Bunun üzerine lastikçi dükkanına giden kişi, çalışanlara Gani E.'nin kız çocuğu olan bir akrabası olup olmadığını sordu.

DURUMDAN ŞÜPHELENİNCE ORMANLIK ALANA GİTTİLER

Gani E.'yi tanıyan kişi durumdan şüphelenince vakit kaybetmeden arkadaşıyla motosiklete binip, ormanlık alana gitti. Bir süre aradıktan sonra Gani E.'yi çocuğu taciz ederken gören iki kişi şoke oldu. Ağlayan küçük kızı Gani E.'nin elinden kurtaran iki kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

TUTUKLANDI

Gani E. gözaltına alınırken, küçük çocuk ise İzmir'deki Çocuk İzleme Merkezi'ne götürüldü. Küçük kıza, psikolojik destek verildiği, ayrıca ifadesinin alındığı öğrenildi.

Gani E. ise emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah seni kahru perisan etsin iki dunyada yakan bir araya gelmesin ins...
reis burada sana kızıyorum. artık bu kahpeler için çıkarın şu idamı. illa sokaklaramı dökülek yaaa
Nihayet
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