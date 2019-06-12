Mynet Trend

Tırnağınız kadar, ama çok güçlü!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 12.06.2019 08:35 | Son Güncelleme

Karşınızda TP-Link’in dikkat çekici kablosuz bağlantı çözümlerinden Archer T2U Nano inceleme altında.

Tırnağınız kadar, ama çok güçlü!

Geçtiğimiz gün ofisimizde, bundan birkaç sene önce satışa sunulan, dokunmatik ekranlı bir dizüstü PC’nin formatını gerçekleştirdik. Ardından da gerekli programların kurulumu, internet bağlantısı derken pek çok detayıyla ilgilendik. Özellikle Wi-Fi bağlantısı tarafında biraz sıkıntı çektik aslında, zira cihazda yer alan Wi-Fi çözümü o kadar da gelişmiş değildi. Derken, test için ofisimize gönderilen yeni ürünler arasında, Tp-Link’in AC600 Nano Wireless USB adaptörünü (Archer T2U Nano) gördüm. Belki de güçlü bir kablosuz bağlantının gerekli olduğu PC’lerde böyle bir aparat kullanılmalıydı? Bir avuç boyutunda olan kutunun içindeki cihaz ise aşağı yukarı tırnağınız kadar. Evet, o kadar küçük ve dolayısıyla şaşırtıcı!

TP-Link Archer T2U Nano. Tırnağınız kadar ufak Wi-Fi adaptörü

Bu minik adaptörü elinize aldığınızda, ufak boyutları sebebiyle tutabilmek bile zor. Hatta bir anda halı yüzeye düşürürseniz kaybedebilirsiniz bile! Windows’un yanında Mac desteği de sunan ve USB 2.0 arayüzü kullanan adaptörü PC’nize takar takmaz bağlantı performansınızda bir şeylerin değiştiğini fark etmeniz uzun sürmeyecektir. Tp-Link bu ürün için: “Takın ve unutun!” diyor. Gerçekten de, taktıktan sonra yerini unutabilirsiniz. Ufak boyutları sebebiyle diğer USB slotlarına da olumsuz etkisi olmuyor.

Ürünün desteklediği kablosuz standartları sıralamamız gerekirse:

IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.

Bunun anlamı, güncel ve yüksek hızlı Wi-Fi teknolojilerini eski PC’lerinizde dahi kullanabilmenize yardımcı olması. 2.4GHz ve 5GHz olmak üzere çift band desteği sunan adaptör, günümüz internet kullanıcı profillerine uygun düzeyde diyebiliriz. Zira 2.4GHz bandındayken web siteleri arasında performansı yüksek gezintilere çıkabilir, 5GHz bandında da iyi grafiklere sahip ve iyi bağlantı hızı gereksinimi duyan online oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ek olarak, 4K çözünürlüklü içeriklerin yaygınlaştığını ve online servisler üzerinden dizi ve film izleme tercihinin de arttığını göz önüne alırsak, bu tip bir Wi-Fi adaptör ile yüksek görüntü ve ses kalitesini kesintisiz olarak elde edebilirsiniz.

Tabii şunu da unutmamak gerekli. Bu tip bir üründen iyi bir performans almak için evinizdeki internet bağlantı hızınız ve modeminizin de verimli olması gerekiyor. Sonuçta bu cihaz sayesinde, ortamdaki yüksek bağlantı hızından en verimli şekilde yararlanabiliyorsunuz, mevcut internet altyapınızı güçlendirmiyor yani.

Archer T2U Nano’yu yalnızca ev kullanımınız için değil, aynı zamanda mobil kullanımınız için de tercih edebilirsiniz

Seyahat ediyor olabilir, iş toplantısına gidiyor olabilir ya da arkadaşlarınızla buluşmak için bir cafe tercih etmiş olabilirsiniz. Günümüzde hemen her mekânda internet bağlantısı mevcut ve Wi-Fi aracılığıyla bağlanabiliyoruz. Lakin, özellikle halka açık mekânlarda, bağlantı hızları pek de iyi olmuyor. Bunda tabii ki mekânda sunulan internet hızı kadar cihazınızın bağlantı kapasitesinin de payı büyük. Archer T2U Nano sayesinde kendi elinizi oldukça güçlü hale getirmiş oluyorsunuz. Hem farklı bir Wi-Fi ağı ile karşılaştığında, özellikle hareket halindeki kullanımlar için otomatik bağlantı imkânı da mevcut. Bu da kopma sorunlarının önlenmesi demek.

Toparlamak gerekirse, kolay bir kuruluma sahip ve WPA/WPA2 şifreleme standartları sayesinde güvenli de bir kullanım sunan Archer T2U Nano, ülkemizde 100 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
Geriye uyumluluk oyunlarına yenilerini eklendiGeriye uyumluluk oyunlarına yenilerini eklendi
Watch Dogs: Legion oyununu duyurduWatch Dogs: Legion oyununu duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TP-Link Archer T2U Nano

En Çok Okunan Trend Haberler

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Bu millet düğün fotoğrafı işini çok yanlış anlamış!

Bu millet düğün fotoğrafı işini çok yanlış anlamış!

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

Selçuk Yöntem ve Metin Akpınar'dan 41 yıl sonra aynı kare

Selçuk Yöntem ve Metin Akpınar'dan 41 yıl sonra aynı kare

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung CRG5 oyunculara neler sunuyor?

Samsung CRG5 oyunculara neler sunuyor?

İnternetiniz Stadia’yı kaldıracak mı?

İnternetiniz Stadia’yı kaldıracak mı?

Geriye uyumluluk oyunlarına yenilerini eklendi

Geriye uyumluluk oyunlarına yenilerini eklendi

Watch Dogs: Legion oyununu duyurdu

Watch Dogs: Legion oyununu duyurdu

AMD Radeon RX 5700 XT benchmark sonuçları ile karşımıza çıktı

AMD Radeon RX 5700 XT benchmark sonuçları ile karşımıza çıktı

Uygulama geliştirme çalışmaları DevSecOps ile güvence altında

Uygulama geliştirme çalışmaları DevSecOps ile güvence altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.