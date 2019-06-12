Tırnağınız kadar, ama çok güçlü!

Geçtiğimiz gün ofisimizde, bundan birkaç sene önce satışa sunulan, dokunmatik ekranlı bir dizüstü PC’nin formatını gerçekleştirdik. Ardından da gerekli programların kurulumu, internet bağlantısı derken pek çok detayıyla ilgilendik. Özellikle Wi-Fi bağlantısı tarafında biraz sıkıntı çektik aslında, zira cihazda yer alan Wi-Fi çözümü o kadar da gelişmiş değildi. Derken, test için ofisimize gönderilen yeni ürünler arasında, Tp-Link’in AC600 Nano Wireless USB adaptörünü (Archer T2U Nano) gördüm. Belki de güçlü bir kablosuz bağlantının gerekli olduğu PC’lerde böyle bir aparat kullanılmalıydı? Bir avuç boyutunda olan kutunun içindeki cihaz ise aşağı yukarı tırnağınız kadar. Evet, o kadar küçük ve dolayısıyla şaşırtıcı! TP-Link Archer T2U Nano. Tırnağınız kadar ufak Wi-Fi adaptörü Bu minik adaptörü elinize aldığınızda, ufak boyutları sebebiyle tutabilmek bile zor. Hatta bir anda halı yüzeye düşürürseniz kaybedebilirsiniz bile! Windows’un yanında Mac desteği de sunan ve USB 2.0 arayüzü kullanan adaptörü PC’nize takar takmaz bağlantı performansınızda bir şeylerin değiştiğini fark etmeniz uzun sürmeyecektir. Tp-Link bu ürün için: “Takın ve unutun!” diyor. Gerçekten de, taktıktan sonra yerini unutabilirsiniz. Ufak boyutları sebebiyle diğer USB slotlarına da olumsuz etkisi olmuyor.

Ürünün desteklediği kablosuz standartları sıralamamız gerekirse: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Bunun anlamı, güncel ve yüksek hızlı Wi-Fi teknolojilerini eski PC’lerinizde dahi kullanabilmenize yardımcı olması. 2.4GHz ve 5GHz olmak üzere çift band desteği sunan adaptör, günümüz internet kullanıcı profillerine uygun düzeyde diyebiliriz. Zira 2.4GHz bandındayken web siteleri arasında performansı yüksek gezintilere çıkabilir, 5GHz bandında da iyi grafiklere sahip ve iyi bağlantı hızı gereksinimi duyan online oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ek olarak, 4K çözünürlüklü içeriklerin yaygınlaştığını ve online servisler üzerinden dizi ve film izleme tercihinin de arttığını göz önüne alırsak, bu tip bir Wi-Fi adaptör ile yüksek görüntü ve ses kalitesini kesintisiz olarak elde edebilirsiniz. Tabii şunu da unutmamak gerekli. Bu tip bir üründen iyi bir performans almak için evinizdeki internet bağlantı hızınız ve modeminizin de verimli olması gerekiyor. Sonuçta bu cihaz sayesinde, ortamdaki yüksek bağlantı hızından en verimli şekilde yararlanabiliyorsunuz, mevcut internet altyapınızı güçlendirmiyor yani.