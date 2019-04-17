Tırnaklardaki koyu renk çizgiler hastalık habercisi

Türk Dermatoloji Derneği Tırnak Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Fatih Göktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el ve ayakların güzel görünmesinde en önemli etkenlerden birisinin tırnaklar olduğunu belirterek, bu nedenle tırnak bakımının doğru yapılmasının hem sağlık hem de estetik açıdan önem taşıdığını söyledi.

Tırnaklarda beliren şekil bozukluklarının bazen gözden kaçırılabildiğini ifade eden Göktay, buralardaki koyu renkli çizgilerin, önemli sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Göktay, deride bulunan ve kişilerin ten rengini belirleyen "melanin" adlı kahverengi-siyah renkli boyanın, "melanosit" isimli hücreler tarafından üretildiğini dile getirerek, şu bilgileri aktardı: "Tırnaklarda ortaya çıkan kahverengi ve siyah renk değişikliği, tırnak altındaki melanositlerin sayıca artması ve boya üretmeye başlaması sonucunda gelişebilir. Bu durum, doğuştan olabildiği gibi sonradan da meydana gelebilir. Tırnağın tamamında, çizgisel ve noktasal olarak görülebilir. Tırnak altında yerleşen, bir tırnağın tamamında ya da bir kısmında olabilen bu durum, iyi huylu bir benden kaynaklanabileceği gibi melanom isimli kansere de işaret edebilir."