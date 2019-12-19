Tiroit kanseri belirtileri nelerdir? Tiroit kanseri ve tedavi süreci

Tiroit nodülleri tiroit bezinde oluşuyor ve kansere neden olabiliyor. Diğer kanserlere nispeten daha iyi huylu olan ve tedaviyle yok edilebilen tiroit kanseri, kadınlarda daha fazla görülüyor. Uygulanacak tedavi, tiroit kanserinin tipi ve yayılımına göre farklılık gösteriyor. Memorial Etiler Tıp Merkezi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Gürsel Remzi Soybir, tiroit kanseri ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi.
Tiroit bezi hastalıkları arasında en sık görülenlerden biri tiroit nodülleridir, bunlar her zaman kansere işaret etmeyebilir. Tiroidinde nodül olan bir hastanın kanser riski, bu nodülün yapısına göre belirlenebilmektedir. Bu kanserinin farklı türleri bulunmaktadır. Papiller ve foliküler tipleri en sık rastlanılanlardır.
Tiroit kanseri bazen bir belirti vermeyebilir. Tiroit bezinden kaynaklanan hastalıkların doğru teşhisinde belirtilerin yanı sıra, kişisel risk faktörlerinin ve aile öyküsünün de değerlendirilmesi önemlidir. Tiroit kanserinin belirtileri arasında nodül oluşumu önemli bir yer tutmaktadır. Tabi her nodül kanser demek değildir.
Tiroit kanseri belirtileri arasında;
Böyle hastalarda nodülle karşılaşıldığı zaman, çok küçük, masum görünüşlü olsa bile, daha ileri incelemelerin yapılması gerekir. Kesin tanının konmasında kullanılan, ultrason ve iğne biyopsisi son derece güvenli yöntemlerdir. Ayrıca, fonksiyonel olarak değerlendirilen ve sintigrafide aktif olarak görülen nodüller sıcak, aktif olmayanlar ise soğuk nodül olarak sınıflandırılır. Kanser açısından soğuk nodüller çok daha fazla risk içerir.
Nodülün ultrasondaki görünüşünün yanı sıra boyutu da önemlidir. Genellikle 1 cm’nin üzerindeki bir nodül, ultrasondaki görünüşü nasıl olursa olsun yine de bir risk içermektedir. Böyle bir nodülde iğne biyopsisi yapılarak tanıya gidilmektedir. Nodül 1 cm’den küçük olsa bile, ultrasonda riskli görülüyorsa veya kanserle ilişkili bir belirti gözleniyorsa, o zaman bu nodüllere de iğne biyopsisi yapılmaktadır. Nodüllerin iyi huylu olup olmadığı biyopsi ile belirlenmektedir. Biyopsi yapıldıktan sonra, sonuca göre hastanın tedavisine devam edilmektedir.
Bazen, alınan biyopsi materyalinin yetersiz olduğu ve yeniden biyopsinin yapılması gerektiği durumlar olabiliyor. Bazen de, biyopsi materyali yeterli olmasına rağmen bir tanı konamayabilir. Böyle bir durumda tanı konamayan nodüller yine riskli sınıfına sokulur ve ona göre cerrahi işlem yapılır. Sonucu iyi gelen nodüller için bir sıkıntı yoktur, kanser teşhisi konulan nodüller içinse tedaviye devam edilmektedir.
Tiroit nodüllerine bir kanser tanısı konmuşsa çoğu zaman cerrahi işlemle alınması gerekmektedir. Saptanmış olan kanserin tipine göre ve tiroit dokusundaki yaygınlığına göre tiroit dokusunun bir kısmı ya da tamamı alınmaktadır. Tiroit dokusunun tamamının alındığı vakalarda, hastanın, tiroit bezinin fonksiyonlarını yerine getiren ilaçları ömür boyu kullanması gerekmektedir. Kanser büyük boyutlara ulaşmışsa, kanserli hücreler tiroit nodüllerinin dışına taşmışsa veya çevresindeki diğer dokuları tutmuşsa o zaman bu hastalara yapılan cerrahi yeterli olmayacaktır. Bunlara ilaveten radyoaktif iyot tedavisi denilen tedavinin de yapılması gerekli olmaktadır. Bu tedaviler tamamlandıktan sonra hastalar takip altında tutulmaktadır.
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