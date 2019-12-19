Tiroit kanseri belirtileri nelerdir? Tiroit kanseri ve tedavi süreci

Tiroit nodülleri tiroit bezinde oluşuyor ve kansere neden olabiliyor. Diğer kanserlere nispeten daha iyi huylu olan ve tedaviyle yok edilebilen tiroit kanseri, kadınlarda daha fazla görülüyor. Uygulanacak tedavi, tiroit kanserinin tipi ve yayılımına göre farklılık gösteriyor. Memorial Etiler Tıp Merkezi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Gürsel Remzi Soybir, tiroit kanseri ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Tiroit bezi hastalıkları arasında en sık görülenlerden biri tiroit nodülleridir, bunlar her zaman kansere işaret etmeyebilir. Tiroidinde nodül olan bir hastanın kanser riski, bu nodülün yapısına göre belirlenebilmektedir. Bu kanserinin farklı türleri bulunmaktadır. Papiller ve foliküler tipleri en sık rastlanılanlardır.

NODÜLLE BİRLİKTE SES KISIKLIĞI MEVCUTSA DİKKAT!

Tiroit kanseri bazen bir belirti vermeyebilir. Tiroit bezinden kaynaklanan hastalıkların doğru teşhisinde belirtilerin yanı sıra, kişisel risk faktörlerinin ve aile öyküsünün de değerlendirilmesi önemlidir. Tiroit kanserinin belirtileri arasında nodül oluşumu önemli bir yer tutmaktadır. Tabi her nodül kanser demek değildir.