Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek

1912 yılında dünyanın devasa gemisi olarak ilk yolculuğuna çıkan, fakat buz dağına çarparak onlarca insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Titanik gemisi kazası, gündemdeki yerini koruyor.

ABD merkezli OceanGate Expeditions adlı Amerikan turizm şirketi, 15 Nisan 1912’de buz dağına çarparak batan ve enkazı okyanusun 3 bin 800 metre altında yer alan Titanik’e seyahat başlatma kararı aldıklarını duyurdu.

Enkazı turizme kazandırmayı hedefleyen şirket, geminin enkazını görebilmenin bedelinin ise 125 bin dolar olduğunu açıkladı.

TİTANİK NE ZAMAN BATTI?

RMS Titanic, White Star Line şirketine ait Olympic sınıfı bir transatlantik yolcu gemisiydi ve Harland and Wolff (Belfast, İrlanda) tersanelerinde üretildi. İlk seferine çıktığında, 15 Nisan 1912 gecesi bir buz dağına çarptı ve yaklaşık 2 saat 40 dakika içerisinde Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömüldü. 1912'de yapımı tamamlandığında ise dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olmuştu. Batışıyla 1.514 kişi hayatını kaybetti ve bu olay en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.