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Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek

Hande Öztürk Hande Öztürk
SEYAHAT  | Son Güncelleme

ABD merkezli bir şirket batan gemi Titanik’i turizme kazandırmak için harekete geçti. Turizm acentası enkazı görebilmenin bedelinin ise 125 bin dolar olacağını duyurdu.

Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek

1912 yılında dünyanın devasa gemisi olarak ilk yolculuğuna çıkan, fakat buz dağına çarparak onlarca insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Titanik gemisi kazası, gündemdeki yerini koruyor.

Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek

ABD merkezli OceanGate Expeditions adlı Amerikan turizm şirketi, 15 Nisan 1912’de buz dağına çarparak batan ve enkazı okyanusun 3 bin 800 metre altında yer alan Titanik’e seyahat başlatma kararı aldıklarını duyurdu.

Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek

Enkazı turizme kazandırmayı hedefleyen şirket, geminin enkazını görebilmenin bedelinin ise 125 bin dolar olduğunu açıkladı.

TİTANİK NE ZAMAN BATTI?

RMS Titanic, White Star Line şirketine ait Olympic sınıfı bir transatlantik yolcu gemisiydi ve Harland and Wolff (Belfast, İrlanda) tersanelerinde üretildi. İlk seferine çıktığında, 15 Nisan 1912 gecesi bir buz dağına çarptı ve yaklaşık 2 saat 40 dakika içerisinde Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömüldü. 1912'de yapımı tamamlandığında ise dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olmuştu. Batışıyla 1.514 kişi hayatını kaybetti ve bu olay en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.

Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek

TİTANİK FİLMİ

Yıllar sonra bu olay sinemaya uyarlandı. Titanik, James Cameron'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı 1997 Amerikan yapımı bir film ile beyaz perdeye taşındı. Filmin başrollerinde ise Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet yer aldı. Film, 2 milyar dolardan fazla hasılat yaptı. Aynı zamanda 14 dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. En İyi Film ile En İyi Yönetmen dalları da dahil olacak şekilde toplamda 11 dalda ödül kazandı.

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