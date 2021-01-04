Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Titus Tüneli nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? Titus Tüneli hikayesi, tarihi

Titus Tüneli nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? Titus Tüneli hikayesi, tarihi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 04.01.2021 10:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Titus Tüneli nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? Titus Tüneli hikayesi, tarihi

Titus Tüneli, dağın içine köleler tarafından oyularak yapılan bir tünel. İlgi çekici yapısı ve hikayesiyle her dönem turist çekiyor.

Yapımı yüzyılı aşkın bir zaman alan, esirlerin ellerinde hayat bulan bir tarihe gidiyoruz bugün. Titus Tüneli elle yapılan dünyanın en büyük tüneli olma özelliğini taşıyor. Hadi gelin, Titus Tüneli nerede, Titus Tüneli tarihi, hikayesi, giriş ücreti gibi sorulara yanıt vererek bu tarihi yeri daha yakından tanıyalım.

TİTUS TÜNELİ NEREDE

Titus Tüneli'nin bulunduğu Hatay ilçesi Samandağ'dır. Titus Tüneli ya da diğer isimleriyle Titus Kaya Tüneli, Vespasianus Tüneli, Samandağ ilçesinin 5 km. kuzeyinde kalan dağlık ve denize hâkim yamaçlarda bulunuyor.

Titus Tüneli'ne nasıl gidilir?
Antakya-Samandağ yolunu takip ederek, Çevlik jandarma komutanlığını geçtikten sonra göreceğiniz tabeladan dönerek tünele ulaşabilirsiniz.

Hatay - Titus Tüneli arası 40 km
Samandağ - Titus Tüneli arası 7 km

Titus Tüneli yol tarifi için buraya tıklamanız yeterli.

TİTUS TÜNELİ TARİHİ

Tünel İ.Ö.1’nci yüzyılda yapılmış. Dağlardan inerek yaşamı tehdit eden sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla Roma İmparatoru Vespasian, şehrin etrafını dolanacak, böylece akıntıların yönünü değiştirecek bir tünelin yapımını emretmiş. İnşaat İ.S.69 yılında başlamış, İ.S.81 yılında halefi ve oğlu Titus tarafından bitirilmiş.

titus tüneli

Tünel inşasında Roma lejyonları ve köleler çalışmış. Tümüyle dağ içine oyulan tünel 1380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde. Titus Tüneli 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi.

Tünelin deniz tarafına bakan kısmında kaya mezarları bulunuyor. Kaya mezarı alanında bulunan en büyük çukur, diğer kaya mezarlarından daha farklı tarzda yapıldığı için halk arasında "Beşikli Mağara" olarak biliniyor.

TİTUS TÜNELİ HİKAYESİ

Aslında Titus Tüneli'nin bir hikayesi değil bilinen bir gerçeği var. Ferhat'ın Şirin için için dağları delmesi bir efsane olabilir ama bin kölenin elleriyle bir tüneli kazması burayı bu denli önemli yapan.

titus tüneli

TİTUS TÜNELİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Titus Tüneli ve hemen bitişiğinde bulunan Beşikli Mağara'yı içinde bulunduran Çevlik Örenyeri giriş ücreti 12 TL. Müze kart geçerli.

Ziyaret saatleri;
Yaz Dönemi
1 Nisan - 1 Ekim
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 19:00

Kış Dönemi
1 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 08:30
Kapanış Saati: 17:00


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRıza Kocaoğlu'nun acı günüRıza Kocaoğlu'nun acı günü
Frig Vadisi'ne turist ilgisi!Frig Vadisi'ne turist ilgisi!
Kıyasıya reyting mücadelesi!Bir Annenin Günahı, İbo Show...Kıyasıya reyting mücadelesi!Bir Annenin Günahı, İbo Show...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'Kadınlar ne ister?'

'Kadınlar ne ister?'

Kıyasıya reyting mücadelesi! İki yeni dizi...

Kıyasıya reyting mücadelesi! İki yeni dizi...

Frig Vadisi'ne turist ilgisi!

Frig Vadisi'ne turist ilgisi!

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

İlginizi Çekebilir

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

İzlemediyseniz pişman olacağınız Aamir Khan filmleri

İzlemediyseniz pişman olacağınız Aamir Khan filmleri

Diğer Haberler

Frig Vadisi'ne turist ilgisi! Frig Vadisi nerede?

Frig Vadisi'ne turist ilgisi!

Elazığ'ın tarihi Harput mahallesinde sis manzarası ilgi görüyor

Herkesi büyüledi: Sadece aralık ve ocak aylarında görülüyor

Tales Matematik Müzesi nerede? Tales Matematik Müzesi giriş ücreti, ziyaret saatleri, içeriği

Türkiye'nin ilk ve tek matematik müzesi

Şeyh Edebali Türbesi - Osmanlı'nın manevi kurucusu

Osmanlı'nın manevi kurucusunun türbesi

Eskişehir gezilecek yerler - En detaylı liste

Yerli Venedik: Eskişehir

Muradiye Şelalesi nerede? Muradiye Şelalesi yol tarifi - Van Muradiye Şelalesi

Bir doğa harikası: Muradiye Şelalesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.