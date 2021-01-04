Titus Tüneli nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? Titus Tüneli hikayesi, tarihi

Yapımı yüzyılı aşkın bir zaman alan, esirlerin ellerinde hayat bulan bir tarihe gidiyoruz bugün. Titus Tüneli elle yapılan dünyanın en büyük tüneli olma özelliğini taşıyor. Hadi gelin, Titus Tüneli nerede, Titus Tüneli tarihi, hikayesi, giriş ücreti gibi sorulara yanıt vererek bu tarihi yeri daha yakından tanıyalım.

TİTUS TÜNELİ NEREDE

Titus Tüneli'nin bulunduğu Hatay ilçesi Samandağ'dır. Titus Tüneli ya da diğer isimleriyle Titus Kaya Tüneli, Vespasianus Tüneli, Samandağ ilçesinin 5 km. kuzeyinde kalan dağlık ve denize hâkim yamaçlarda bulunuyor.

Titus Tüneli'ne nasıl gidilir?

Antakya-Samandağ yolunu takip ederek, Çevlik jandarma komutanlığını geçtikten sonra göreceğiniz tabeladan dönerek tünele ulaşabilirsiniz.

Hatay - Titus Tüneli arası 40 km

Samandağ - Titus Tüneli arası 7 km

Titus Tüneli yol tarifi için buraya tıklamanız yeterli.

TİTUS TÜNELİ TARİHİ

Tünel İ.Ö.1’nci yüzyılda yapılmış. Dağlardan inerek yaşamı tehdit eden sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla Roma İmparatoru Vespasian, şehrin etrafını dolanacak, böylece akıntıların yönünü değiştirecek bir tünelin yapımını emretmiş. İnşaat İ.S.69 yılında başlamış, İ.S.81 yılında halefi ve oğlu Titus tarafından bitirilmiş.