Titus Tüneli nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? Titus Tüneli hikayesi, tarihi

Yapımı yüzyılı aşkın bir zaman alan, esirlerin ellerinde hayat bulan bir tarihe gidiyoruz bugün. Titus Tüneli elle yapılan dünyanın en büyük tüneli olma özelliğini taşıyor. Hadi gelin, Titus Tüneli nerede, Titus Tüneli tarihi, hikayesi, giriş ücreti gibi sorulara yanıt vererek bu tarihi yeri daha yakından tanıyalım.
Titus Tüneli'nin bulunduğu Hatay ilçesi Samandağ'dır. Titus Tüneli ya da diğer isimleriyle Titus Kaya Tüneli, Vespasianus Tüneli, Samandağ ilçesinin 5 km. kuzeyinde kalan dağlık ve denize hâkim yamaçlarda bulunuyor.
Titus Tüneli'ne nasıl gidilir?
Antakya-Samandağ yolunu takip ederek, Çevlik jandarma komutanlığını geçtikten sonra göreceğiniz tabeladan dönerek tünele ulaşabilirsiniz.
Hatay - Titus Tüneli arası 40 km
Samandağ - Titus Tüneli arası 7 km
Titus Tüneli yol tarifi için buraya tıklamanız yeterli.
Tünel İ.Ö.1’nci yüzyılda yapılmış. Dağlardan inerek yaşamı tehdit eden sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla Roma İmparatoru Vespasian, şehrin etrafını dolanacak, böylece akıntıların yönünü değiştirecek bir tünelin yapımını emretmiş. İnşaat İ.S.69 yılında başlamış, İ.S.81 yılında halefi ve oğlu Titus tarafından bitirilmiş.
Tünel inşasında Roma lejyonları ve köleler çalışmış. Tümüyle dağ içine oyulan tünel 1380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde. Titus Tüneli 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi.
Tünelin deniz tarafına bakan kısmında kaya mezarları bulunuyor. Kaya mezarı alanında bulunan en büyük çukur, diğer kaya mezarlarından daha farklı tarzda yapıldığı için halk arasında "Beşikli Mağara" olarak biliniyor.
Aslında Titus Tüneli'nin bir hikayesi değil bilinen bir gerçeği var. Ferhat'ın Şirin için için dağları delmesi bir efsane olabilir ama bin kölenin elleriyle bir tüneli kazması burayı bu denli önemli yapan.
Titus Tüneli ve hemen bitişiğinde bulunan Beşikli Mağara'yı içinde bulunduran Çevlik Örenyeri giriş ücreti 12 TL. Müze kart geçerli.
Ziyaret saatleri;
Yaz Dönemi
1 Nisan - 1 Ekim
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 19:00
Kış Dönemi
1 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 08:30
Kapanış Saati: 17:00
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