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Titus Tüneli turistlerin akınına uğruyor

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SEYAHAT  | 08.05.2019 20:13 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Titus Tüneli, yerli ve yabancı turistlerin, doğa tutkunlarının ve gezginlerin akınına uğruyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara, ilginç hikayesi ve muazzam yapısıyla ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

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Roma İmparatoru Vespasian'ın emriyle yapımına başlanan ve dağdan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırıldığı bilinen Titus Tüneli, doğanın içerisindeki büyüleyici mimarisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Bin 380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkatleri çeken ve esirlerin çekiç ve murç yardımıyla dağı oyarak şekillendirdiği tünel, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Doğal yapıya uygun, yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle tünele varan ziyaretçiler, ilginç görüntü karşısında adeta büyüleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Samandağ titus tüneli

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