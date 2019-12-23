MAGAZİN

Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 03:23 | Son Güncelleme

Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla fenomen olan tiyatro oyuncusu Ercan Kont Adana’da kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.

Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti

Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla ünlenen tiyatrocu Ercan Kont’un kısa süre önce Seyhan İlçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan özel bir huzurevine yerleşmişti.

77 yasındaki Kont’un cesedi huzurevleri yetkilileri tarafından kaldığı odasında bulundu. Kurum yetkilileri bunun üzerine olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kont’un cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, duayen tiyatrocu Ercan Kont 2 yıl önce alzheimer hastalığına yakalandığını duyurmuştu.

ERCAN KONT KİMDİR?

Ercan Kont, Adana'da 1942'da doğdu. Ercan Kont edebiyat ve şiirle ön plana çıksa da aslında bir tiyatrocuydu. Öğrenciyken Adana Belediyesi Şehir tiyatrosunda oynamaya başladı.

1964-65 tiyatro sezonunda Adana Belediye tiyatrosunda sahnelenen Shakespeare'in Othello'sunda figüran olarak sanat hayatına başlayan Ercan Kont, bir çok oyunda rol almıştır.

Adana Halk Tiyatrosu kurucusu olan Ercan Kont, 1980'de Adana Belediyesi şehir tiyatrosunun yeniden kuruluşuna katıldı ve tiyatro müdürü oldu. Bu görevinden emekli olduktan sonar özel gün, geceler ve festival gibi etkinliklerde sunuculuk yapmaya başlamıştı. 2 sene önce alzeimer olan Kont, Adana'da bir huzurevinde kalıyordu.

Büyük tehlike! Su altında böyle görüntülendiBüyük tehlike! Su altında böyle görüntülendi
O Ses Türkiye'de bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladıO Ses Türkiye'de bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı
Tarkan'ın Avrupa turnesinde büyük final!Tarkan'ın Avrupa turnesinde büyük final!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ercan kont ben deli değilim ercan kont kimdir

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O Ses Türkiye'de Sibel Benekli, Murat Boz'un eski vokalisti çıktı! Acun Ilıcalı: 'Bir ilki yaşadık'

O Ses Türkiye'de bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı

Tarkan'ın Avrupa turnesinde büyük final! 8 konserde 50 bin seyirci

Tarkan'ın Avrupa turnesinde büyük final!

Simge Sağın'dan aşk itirafı

Simge Sağın'dan aşk itirafı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Askerdeki sevgiliden Gözde Çığacı'ya evlilik teklifi

Askerdeki sevgiliden Gözde Çığacı'ya evlilik teklifi

Didem Soydan beden ölçülerini açıkladı!

Didem Soydan beden ölçülerini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.