Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti

Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla ünlenen tiyatrocu Ercan Kont’un kısa süre önce Seyhan İlçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan özel bir huzurevine yerleşmişti.

77 yasındaki Kont’un cesedi huzurevleri yetkilileri tarafından kaldığı odasında bulundu. Kurum yetkilileri bunun üzerine olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kont’un cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, duayen tiyatrocu Ercan Kont 2 yıl önce alzheimer hastalığına yakalandığını duyurmuştu.

ERCAN KONT KİMDİR?

Ercan Kont, Adana'da 1942'da doğdu. Ercan Kont edebiyat ve şiirle ön plana çıksa da aslında bir tiyatrocuydu. Öğrenciyken Adana Belediyesi Şehir tiyatrosunda oynamaya başladı.

1964-65 tiyatro sezonunda Adana Belediye tiyatrosunda sahnelenen Shakespeare'in Othello'sunda figüran olarak sanat hayatına başlayan Ercan Kont, bir çok oyunda rol almıştır.

Adana Halk Tiyatrosu kurucusu olan Ercan Kont, 1980'de Adana Belediyesi şehir tiyatrosunun yeniden kuruluşuna katıldı ve tiyatro müdürü oldu. Bu görevinden emekli olduktan sonar özel gün, geceler ve festival gibi etkinliklerde sunuculuk yapmaya başlamıştı. 2 sene önce alzeimer olan Kont, Adana'da bir huzurevinde kalıyordu.



