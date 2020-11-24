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Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız koronavirüse yakalandığını açıkladı

24.11.2020 02:42 | Son Güncelleme:
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Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız koronavirüse yakalandığını açıkladı

Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, sosyal medya hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Koronavirüs testi öncesinde temas ettiği kişilere de mesaj gönderen Yıldız, Yıldız, "Benimle temasa geçtiğinizi biliyorsanız lütfen testinizi yaptırın" dedi.

ABD dönüşü önlem amaçlı test yaptırdığını duyuran Turgay Yıldız, herhangi bir semptom göstermediğini aktardı.

"GÜCÜM YETTİĞİNCE SİZLERLE BERABER OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Twitter hesabından paylaştığı videoyla son günlerde temas ettiği kişileri de uyaran Yıldız, “Benimle iletişime geçen, benimle temasa geçtiğinizi biliyorsanız lütfen testinizi yaptırın” ifadelerini kullandı.

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Yıldız paylaşımında, "Bende kötü hissiyat yok, sağlığım yerinde gözüküyor. 4 gün karantinadayım. 14 gün sonra inşallah güzel haberlerle döneceğim. Tabi bu arada ben gücüm yettiğince sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Çünkü bende bir sıkıntı yok ama sonuç pozitif olduğu için, durumun pozitife dönmesi için uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

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