TJK'dan depremden etkilenen vatandaşlar için anlamlı hareket

TJK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ege Denizi'nde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Şirinyer Hipodromumuz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır."
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