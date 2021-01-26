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TKDK IPARD II - 10. başvuru çağrı ilanına çıktı

26.01.2021 21:19 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, (TKDK) Ocak 2021 tarihi itibarıyla 10’uncu Başvuru Çağrı İlanına çıktı.Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD programı Fonu’dur.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, (TKDK) Ocak 2021 tarihi itibarıyla 10’uncu Başvuru Çağrı İlanına çıktı.
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” (101) ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” (103) tedbirlerindeki başvurular kabul edilecektir. Desteklenecek sektörler, destek oranları ve uygun harcama limitleri ile ilgili bilgiler aşağıda sıralanmıştır:
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
Süt, kırmızı et ve kanatlı eti (kaz ve hindi) üreten tarımsal işletmelere ait ahır, ağıl, kümes, yem deposu, gübre deposu, süt sağım ve depolama odaları, makine garajı, atık işleme tesisleri, soğuk depoların inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu, öztüketime yönelik yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu kapsamındaki yapım işleri; ilgili sektöre uygun makine ekipmanların alımı, görünürlük harcamaları ve hizmet alımlarında uygun harcamaların %55-70’i oranında destek verilecektir.
Toplam destek bütçesi 45 milyon Avro olup, söz konusu tedbirde uygun harcama tutarı 500.000 Avroya kadar olan başvurular desteklenecektir. Başvurular 15.02.2021 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. 101 tedbirindeki başvurular için Online Proje Başvuru Sistemi 16.03.2021 tarihi saat 18.00’da kapanacaktır. Başvuruların il koordinatörlüğüne teslimi için son tarih 19.03.2021’dir.
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
Süt ve süt ürünlerinin, kırmızı et ve et ürünlerinin, su ürünlerinin, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörlerinde yatırımla ilgili taşınmazların inşası, genişletilmesi, modernizasyonu, öztüketime yönelik yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu ile ilgili yapım işleri, makine ekipman, soğutuculu araç, görünürlük harcamaları ve hizmet alımlarında uygun harcamaların %40-50’si oranında destek verilecektir.
Toplam destek bütçesi 80 milyon Avro olup, söz konusu tedbirde uygun harcama tutarı 3 milyon Avroya kadar olan başvurular desteklenecektir. Başvurular 15.02.2021 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. 103 tedbirindeki başvurular için Online Proje Başvuru Sistemi 23.03.2021 tarihi saat 18.00’da kapanacaktır. Başvuruların il koordinatörlüğüne teslimi için son tarih 26.03.2021’dir.

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