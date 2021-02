TKDK’da proje kabulleri başlıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü’nce yapılan açıklamada IPARD II 10. Başvuru Çağrı Dönemi proje alımlarının 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağı belirtildi.

TKDK geçmiş çağrı dönemlerinde olduğu gibi bu çağrı döneminde de vereceği hibe destekleriyle birçok sektörde üretime ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceği bildirildi.

Erzurum ilinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmeleri, et ve süt işleme tesisleri, kırsal turizm tesisleri, arıcılık, kültür balıkçılığı, tıbbı-aromatik bitki yetiştiriciliği, zanaatkarlık ve yerel gıda ürünleri üretim işletmeleri, makine parkları, yenilenebilir enerji yatırımları gibi farklı sektörlerden onlarca işletmeye hibe desteği vererek il ekonomisine önemli katkı sağlayan Erzurum İl Koordinatörlüğü 10. Başvuru Çağrı kapsamında proje alımlarına 15 Şubat 20021 tarihinde başlayacak.

Erzurum’da kayıtlı 55 bin işletmesiyle önemli bir hayvancılık merkezi olduğunu vurgulayan Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü, konuyla ilgili sözlerine şu şekilde devam etti; “10. Başvuru Çağrı çerçevesinde Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında proje başvurusunda bulunan hayvancılık yatımları desteklenebilecektir. Bu kapsamda yeni veya mevcut ahır ve ağıllar için yapım işleri ve makine ekipman alınımı destek kapsamında yer almaktadır. Ayrıca hindi ve kaz yetiştiriciliği işletmelerinin kurulumu da desteklenecek başlıklar arasında bulunmaktadır. Diğer taraftan ilimizde kapasite artırımı olmadan etlik piliç ve yumurta tavukçuluğu tesislerinin tadilat ve modernize işleri de hibe destekleri arasında yer almaktadır.”

Erzurum’un 830 bin civarında büyükbaş ve 780 bin üzerinde küçükbaş hayvan sayısı ile süt ve et ürünlerine kaynaklık eden önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Özlü, konuyla ilgili şunları kaydetti; “Bu çağrı döneminde Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlemesine ve Pazarlanmasına Yönelik Fiziki Yatırımlar kapsamında yapılacak işleme tesissileri destek alabileceklerdir. Bu başlık altında süt ve süt ürünlerinin işlenmesi pazarlanması, süt toplama merkezleri, et ve et ürünlerinin işlenmesi pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi pazarlanması-soğuk hava depolarının kurulumu kapsamındaki işletmeler yer almaktadır.”

10. Çağrının toplam bütçesinin 1,1 milyar TL’nin üzerinde olduğunu bu bütçe ile belirtilen yatırımların yapım işleri, makine ekipman alımları, mühendislik-mimarlık-danışmanlık hizmetleri ile görünürlük giderlerinin hibe destekleri kapsamında yer aldığını ifade eden Özlü, sözlerine şöyle devam etti; “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında verilecek destek oranları %55 ile %70 arasında değişirken Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlemesine ve Pazarlanmasına Yönelik Fiziki Yatırımlar kapsamında verilen destek oranları %40 ile %50 arasında değişmektedir. Hibe desteklerine gerçek ve tüzel kişiler başvurabileceklerdir. Diğer taraftan destek kararı verilen yatırımların uygun harcama tutarları üzerinden KDV muafiyeti uygulanacaktır.”

Projelerin hazırlanması için yatırımcıların önünde bir ayı aşkın bir sürenin bulunduğunu belirten Özlü, bu dönemi yatırımcılardan iyi bir şekilde değerlendirmelerini istedi. Ayrıca Onuncu çağrı ile ilgili bilgilendirme toplantılarının gerek online olarak gerekse pandemi kurallarına uygun olarak yüz yüze devam edeceğini sözlerine ekleyen Özlü, birebir bilgi almak isteyen tüm çiftçi ve yatırımcılara kurumun kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.