Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Rusya'da yapılan tokat atma yarışı son günlerde Twitter'da viral oldu.
Sibirya'da yapılan yarışmada şampiyonluğu ulaşan Vasilii Kamotskii'nin attığı tokat herkesi şoke etti.
Tokadıyla rakibini yere deviren Kamotskii'nin lakabının "Dumpling" olduğu öğrenildi.
İki rakibinin de bilincini kaybetmesine neden olan Kamotskii, Rus basınına açıklamalarda bulundu.
Şans eseri yarışmaya katıldığını belirten Rus sporcu, turnuvadan önce herhangi bir hazırlık yapmadığını belirtti.
Bir yıldır spor salonunda çalıştığını anlatan Kamotskii, diyet yapmasına rağmen kilo veremediğini de sözlerine ekledi.
UFC'de dövüşmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya ise "Onun bana uygun olduğunu sanmıyorum. Orası bir şov gibi, gerçek değil yanıtını verdi.
Ünlü UFC dövüşçüsü Nate Diaz'la tokat yarışması yapsa kazanıp kazanmayacağı yönündeki sorusunu ise "İlk tokadı ben atarsam olabilir. Ancak Nate ciddi bir rakip" diye yanıtladı.
Spor dünyasından kime tokat atmak istersin şeklindeki soruya ise Kamotskii "Kimseye tokat atmak istiyorum. Böyle bir şeyi niye yapayım" yanıtını verdi.
Bu yarışmanın kendisi için hiçbir anlamı olmadığının altını çizen Kamotskii, "Bir yarışmaya katılırsan kazanmak istersin, hepsi bu" diye konuştu.
Rakibin bilincini kaybettiren tokadıyla ilgili de konuşan Kamotskii "Herhangi bir tekniğim yok. Daha önce böyle bir yarışmaya da katılmamıştım zaten. Nasıl tokat atılmayacağıyla ilgili kurallar var.
Hepsi bu" şeklinde konuştu.
Sakalının olmasınının rakiplerinin kendisine attığı tokatlarda avantaj sağlamış olabileceğini belirten Rus sporcu, "Futbol, buz hokeyi, basketbol ve MMA'ye meraklıyım. Spartak Moskova
taraftarıyım. Bütün maçlarını seyrediyorum" dedi.
Yarışmanın yapıldığı Krasnoyarsk'ta değil Ilansky'de yaşadığını belirten Kamotskii, normal bir hayatı oludğunu kaydetti.
Sümela Manastırı'nda büyük tehdit!
Uzmanlar uyarıyor: Bu oyunu oynayanlarda tikler oluşuyor
Ekmek yemeyenlere kötü haber!
AK Partili Kenan Sofuoğlu'na büyük şok!
Deprem anı kamerada!
Seksi pozlar vermeye çalıştığı sırada... Sosyal medyayı salladı
Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız
Yakışıklı şarkıcı Edis bu notu görünce...
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
Okuyucu Yorumları 0 yorum