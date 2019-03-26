Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Rusya'da yapılan tokat atma yarışı son günlerde Twitter'da viral oldu.

Sibirya'da yapılan yarışmada şampiyonluğu ulaşan Vasilii Kamotskii'nin attığı tokat herkesi şoke etti.

Tokadıyla rakibini yere deviren Kamotskii'nin lakabının "Dumpling" olduğu öğrenildi.

İki rakibinin de bilincini kaybetmesine neden olan Kamotskii, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Şans eseri yarışmaya katıldığını belirten Rus sporcu, turnuvadan önce herhangi bir hazırlık yapmadığını belirtti.

Bir yıldır spor salonunda çalıştığını anlatan Kamotskii, diyet yapmasına rağmen kilo veremediğini de sözlerine ekledi.

UFC'de dövüşmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya ise "Onun bana uygun olduğunu sanmıyorum. Orası bir şov gibi, gerçek değil yanıtını verdi.

Ünlü UFC dövüşçüsü Nate Diaz'la tokat yarışması yapsa kazanıp kazanmayacağı yönündeki sorusunu ise "İlk tokadı ben atarsam olabilir. Ancak Nate ciddi bir rakip" diye yanıtladı.

Spor dünyasından kime tokat atmak istersin şeklindeki soruya ise Kamotskii "Kimseye tokat atmak istiyorum. Böyle bir şeyi niye yapayım" yanıtını verdi.