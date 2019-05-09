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Tokat Şehir Müzesi'ne 3 ayda 35 bin ziyaretçi

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 09.05.2019 11:50 | Son Güncelleme

Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan Tokat Şehir Müzesi'ni 3 ayda 35 binden fazla kişi ziyaret etti.

Tokat Şehir Müzesi'ne 3 ayda 35 bin ziyaretçi
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2019-05-16 17:05:00
Ankara Esenboğa
2019-05-16 18:05:00
DÖNÜŞ
Ankara Esenboğa
2019-05-23 09:35:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-05-23 10:40:00
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İstanbul
2019-05-16 16:20:00
Sivas
2019-05-16 18:00:00
DÖNÜŞ
Sivas
2019-05-23 15:20:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-05-23 16:45:00
229.83 TL
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GİDİŞ
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2019-05-16 23:05:00
İzmir
2019-05-17 00:30:00
DÖNÜŞ
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteği ile 18 Şubat'ta tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla resmi açılışı yapılan ve kentin 500 yıllık tarihini yansıtan müzeye ilgi memnun etti.

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Müzede görevli arkeolog İbrahim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşınmaz kültür varlıklarının yoğunlukta olduğu tarihi Sulu Sokak'ta bulunan müzenin burada önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini dile getirdi.

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Ramazan olmasına rağmen yerli ve yabancı ziyaretçilerin müzeye ilgi gösterdiğine işaret eden Çetin, şunları dile getirdi:

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"Müzemiz 3 bin metrekare kapalı alana sahip 3 katlı bir bina. En alt katında 16. yüzyıla ait yaşayan bir Osmanlı Çarşısı var. Burada bakırcılardan, yazmacılara kadar 12 geleneksel el sanatları, heykeller ve eşyalarıyla yaşatılıyor. Üst katında kentin tarihini yansıtan fotoğraf arşivleri yer alıyor. En üst katında ise Tokat'ın geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin heykelleri var."

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Çetin, müzede etnografik eserlerin de sergilendiğini ifade ederek, şöyle dedi:

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"Müzemizde geçici sergi salonları da yer alıyor. Müze Tokat'ın 500 yıllık tarihini yansıtmaya çalışıyor. Tokat'ın önemli şahsiyetleri de müzemizde yer alıyor. Gazi Osman Paşa, İbni Kemal, Danişment Melik Ahmet Gazi, Prof. Dr. Nurhan Atasoy gibi Tokat başta olmak üzere tarihe iz bırakan kişiler yansıtılıyor. Bunun yanı sıra çocuklar ve gençler için müzemizde görsel ve eğitici stantlar kullanıldı. Müzemize olan ilgi bizleri sevindiriyor.18 Şubat 2019 tarihinde açılan müzemizi 35 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi. Yaz sezonunda bu sayının daha çok artmasını bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Tokat Şehir Müzesi

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