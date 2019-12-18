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Tokat'ta 41 öğrenci gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Tokat Erbaa'da Yerli Malı Haftası sebebiyle okulda okula getirilen yiyecekleri tüketen 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Öğrencilerden 37'si taburcu olurken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çocukların okulda yediği yiyeceklerden incelenmek üzere numune aldı.

Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Harun Yüksel Ortaokulu’nda yaşandı. Öğrenciler, okulda Yerli Malı Haftası için evlerden getirdikleri yiyecekleri yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan toplam 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine öğretmenleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

37 ÖĞRENCİ TABURCU OLDU

Öğrencilerden 37’si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 4 öğrencinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ YİYECEKLERDEN NUMUNE ALDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çocukların okulda yediği yiyeceklerden incelenmek üzere numune aldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tokat erbaa gıda zehirlenmesi

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