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Tokatçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tokatçı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

08.06.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı Tokatçı filmi zaman zaman televizyon ekranlarına gelmeye devam ediyor. Unutulmaz filmlerden biri olan Tokatçı hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Tokatçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tokatçı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Tokatçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tokatçı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Tokatçı filmi Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden biridir. Başrolde efsane oyuncu Kemal Sunal yer almaktadır. Komedi türündeki filmin çekimleri İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Reşitpaşa mahallesinde gerçekleştirildi. Peki Tokatçı filmi ne zaman çekildi? Tokatçı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

TOKATÇI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1983 yapım yılı olan Tokatçı filminin yönetmenliğini Natuk Baytan, senaristliğini ise Suphi Tekniker yaptı.

TOKATÇI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye gönlünü kaptıran Osman'ın bunu ağaya açıklamasıyla ağa, deliye döner. Osman konuyu diretince başlık parası sorunuyla karşıya kalır. Başlık parası arttıkça artar ve 600 bin TL'ye yükselir. Para bulmak için gurbete çalışmaya giden Osman, köye dönerken soyulur. Hem Emine'yi alamaz hem topraklarını kaybeder hem de babasının ölümüne tanık olur.

TOKATÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal (Osman)

Ali Şen – Hasan Ağa

Şevket Altuğ (Şevket)

Nazan Saatçi (Emine)

Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)

Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)

Selahattin Fırat (Deli Sait)

Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)

Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)

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Kemal Sunal
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