Tokatçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tokatçı filminin oyuncu kadrosu!

Sevilen Türk filmi Tokatçı filminin başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmin çekim yeri ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Tokatçı nerede ve ne zaman çekildi?
Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı ve yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı Tokatçı filmi 1983 yılında çekilmiştir. Filmin çekimleri Sarıyer Reşitpaşa'da gerçekleştirilmiştir.
Filmde Emine'ye aşık olan Osman kızı istemeye gittiğinde yüklü bir başlık parası talebi ile karşılaşır. Köyde yaptığı hamleler ile başlık parası her gün katlanmaktadır. Soluğu İstanbul'a gitmekte bulan Osman, parasını çaldırır ve tekrardan köyüne dönmeye karar verir. Köye geri döndüğünde babasının elinden öldüğünü ve topraklarının elinden alındığını duyunca tekrardan İstanbul'a dönme kararı verir. Bu esnada Osman'ın karşısına asker arkadaşı Şevket çıkar. Şevket kısa yoldan para kazanmanın inceliklerini asker arkadaşı Osman'a öğretmeye karar verecektir.
Kemal Sunal -(Osman)
Nazan Saatçi -(Emine)
Şevket Altuğ -(Şevket)
Ünal Gürel -(Karbonat Erol)
Ali Şen
Şeref Çokşeker
Hakkı Kıvanç
Sadettin Erbil
Ayşin Atavyer
Selahattin Fırat
Zeki Sezer
Süheyl Egriboz
Çetin Başaran
Ahmet Turgutlu
Yaşar Şener
Zeki Alpan
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