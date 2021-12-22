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Tokatçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tokatçı filminin oyuncu kadrosu!

22.12.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı ve senaristliğini Suphi Tekniker'in üstlendiği Tokatçı filminde başrolde Kemal Sunal yer alıyor. Sevilen film bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki Tokatçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Tokatçı filminin oyuncu kadrosu!

Tokatçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tokatçı filminin oyuncu kadrosu!

Sevilen Türk filmi Tokatçı filminin başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmin çekim yeri ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Tokatçı nerede ve ne zaman çekildi?

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı ve yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı Tokatçı filmi 1983 yılında çekilmiştir. Filmin çekimleri Sarıyer Reşitpaşa'da gerçekleştirilmiştir.

Filmde Emine'ye aşık olan Osman kızı istemeye gittiğinde yüklü bir başlık parası talebi ile karşılaşır. Köyde yaptığı hamleler ile başlık parası her gün katlanmaktadır. Soluğu İstanbul'a gitmekte bulan Osman, parasını çaldırır ve tekrardan köyüne dönmeye karar verir. Köye geri döndüğünde babasının elinden öldüğünü ve topraklarının elinden alındığını duyunca tekrardan İstanbul'a dönme kararı verir. Bu esnada Osman'ın karşısına asker arkadaşı Şevket çıkar. Şevket kısa yoldan para kazanmanın inceliklerini asker arkadaşı Osman'a öğretmeye karar verecektir.

TOKATÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal -(Osman)
Nazan Saatçi -(Emine)
Şevket Altuğ -(Şevket)
Ünal Gürel -(Karbonat Erol)
Ali Şen
Şeref Çokşeker
Hakkı Kıvanç
Sadettin Erbil
Ayşin Atavyer
Selahattin Fırat
Zeki Sezer
Süheyl Egriboz
Çetin Başaran
Ahmet Turgutlu
Yaşar Şener
Zeki Alpan


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Kemal Sunal
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