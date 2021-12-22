Tokatçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tokatçı filminin oyuncu kadrosu!

Sevilen Türk filmi Tokatçı filminin başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmin çekim yeri ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Tokatçı nerede ve ne zaman çekildi?

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı ve yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı Tokatçı filmi 1983 yılında çekilmiştir. Filmin çekimleri Sarıyer Reşitpaşa'da gerçekleştirilmiştir.

Filmde Emine'ye aşık olan Osman kızı istemeye gittiğinde yüklü bir başlık parası talebi ile karşılaşır. Köyde yaptığı hamleler ile başlık parası her gün katlanmaktadır. Soluğu İstanbul'a gitmekte bulan Osman, parasını çaldırır ve tekrardan köyüne dönmeye karar verir. Köye geri döndüğünde babasının elinden öldüğünü ve topraklarının elinden alındığını duyunca tekrardan İstanbul'a dönme kararı verir. Bu esnada Osman'ın karşısına asker arkadaşı Şevket çıkar. Şevket kısa yoldan para kazanmanın inceliklerini asker arkadaşı Osman'a öğretmeye karar verecektir.

TOKATÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal -(Osman)

Nazan Saatçi -(Emine)

Şevket Altuğ -(Şevket)

Ünal Gürel -(Karbonat Erol)

Ali Şen

Şeref Çokşeker

Hakkı Kıvanç

Sadettin Erbil

Ayşin Atavyer

Selahattin Fırat

Zeki Sezer

Süheyl Egriboz

Çetin Başaran

Ahmet Turgutlu

Yaşar Şener

Zeki Alpan



