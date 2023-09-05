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TOKATÇI konusu ve oyuncuları! Kemal Sunal filmi Tokatçı nerede ve ne zaman çekildi?

05.09.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokaçtı filmi bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Tokatçı'nın oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen, Ünal Gürel ve Nazan Saatçi gibi isimler yer alıyor. Filmi bu akşam televizyon ekranlarında izlemek isteyen sinema severler Tokatçı filmi konusu ve oyuncuları gibi detayları hızla sorguluyorlar. Peki, Tokatçı konusu nedir, oyuncuları kimdir? Tokatçı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Tokatçı filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Başrolde merhum oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturmaktadır. Film, eğlence dolu sahneleriyle izleyiciyi kahkaha tufanı yaşatıyor. İşte Tokatçı filmine dair detaylı bilgiler...

TOKATÇI KONUSU

Osman köyün ağası olan Hasan Ağa'nın kızını sever. Hasan Ağa ise kızı için çok başlık parası ister. Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır (soyulur). Daha sonra Osman İstanbul'a tekrar gider ve tesadüfen asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman çok para kazanır ve köye döner. Şevket'le birlikte bir plan hazırlayıp Hasan Ağa'yı da tokatlar.

tokatçı

TOKATÇI OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Kemal Sunal - Osman
Nazan Saatçi - Emine (ses. Ayşin Atav)
Şevket Altuğ - Şevket (ses. Sadettin Erbil)
Ali Şen - Hasan Ağa (ses. Timuçin Caymaz)
Ünal Gürel - Kara / Karbonat Erol
Süheyl Eğriboz - Sarı Recep (ses. Kemal Bekir)
Selahattin Fırat - Deli Sait
Abdi Algül - Karaborsacı (ses. Kemal Bekir)
Zuhal Üstüntaş - Osman’ın annesi
Muhteşem Durukan - Osman’ın babası (ses. Kamuran Yüce)
Hakkı Kıvanç - Rüstem (ses. Ahmet Uz)
Zeki Sezer - Kumarbaz Avni (ses. Devrim Parscan)
Şeref Çokşeker - Emine'nin annesi (ses. Güler Ökten)
Celal Yonat
Çetin Başaran (ses. Devrim Parscan)
Zeki Alpan (ses. Rıza Pekkutsal)

tokatçı konusu

TOKATÇI NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

1983 yapımı Tokatçı filminin çekimleri İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Reşitpaşa mahallesinde gerçekleştirilmiştir.

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