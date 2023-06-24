Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali herkesi şaşırttı! Adeta yıllara meydan okuyor

Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen'in başrollerinde yer aldığı, Tokatçı filminde Sunal'ın hayat verdiği Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine'ye hayat veren Nazan Saatçi son haliyle gündem oldu. Filmde güzelliği ile dikkat çeken ünlü ismin son halini görenlerin ağzı açık kaldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Nazan Saatçi'nin son haline; 'Güzelliğinizden hiç bir şey kaybetmemişsiniz', 'Adeta yıllara meydan okumuşsunuz', 'Yıllar güzelliğinizden ve zerafetinizden hiç bir şey götürmemiş' gibi yorumlar yapıldı.

Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi 22 Haziran 1958 tarihinde dünyaya geldi. Şimdilerde 65 yaşında olan ünlü ismin, sinema kariyeri bir güzellik yarışmasına katılmasıyla başladı.

Oyuncu, 1978 yılında Tercüman–İnci Gazetesi tarafından düzenlenen yarışmada birinci olmuş ve Sinema Kraliçesi tacını takmıştı.

Lise son sınıfa kadar Samsun'da yaşayan Saatçi, daha sonra İstanbul'a taşınarak İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Ayrıca o dönemlerde Günaydın-Saklambaç Gazetesi'nin aracılığı ile Türkiye Güzeli seçildi. Saatçi, Miss Europe International ve 1983 Miss Asia Pasific yarışmalarında da ikinci oldu.

Ünlü oyuncu 1983 yapımı filmde; Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi usta oyuncularla başrolü paylaştı.

Ah Bu Sevda, Baba Kartal, Gelin Kayası, Fakir, Aşk Pınarı, Ölümsüz, Kahreden Kurşun, Yuva, Sessiz Karanlık ve Afacan Tatlı Bela gibi pek çok yapımda ekran karşısına çıkan usta isim gözlerden uzakta bir yaşam sürüyor.



