Tokat'ın yöresel el sanatı "tahta baskı", otizmli kursiyerlerle öğrencileri buluşturuyor

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da öğrenciler ve yetişkin otizimliler, Tokat'ın yöresel el sanatı tahta baskı motifleriyle yaptıkları ürünlerle engelleri aşarak, farkındalık oluşturuyor. Trabzon Otizm Derneğince hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Lösemi ve Engelli Gönüllüleri Derneğince desteklenen "Yetişkin Otizmli Bireyler İçin Sosyal Yaşam Destek Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında haftanın üç günü ilkokuldan üniversiteye kadar her yaştan öğrenciyle, yetişkin otizmliler Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve ASO ek binasında, Tokat'ın simgesi haline gelen ve kentten getirilen ıhlamur ağacından yapılan tahta baskılara işlenen motiflerle şal, bandana, masa örtüsü, yazma ve sofra bezi yapılıyor. Trabzon Otizm Dernek Başkanı Muradiye Dilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de 28 yaşında otizmli oğlunun olduğunu belirterek, projenin eğitimin dışına çıkmış otizmli yetişkinlerle ilkokuldan üniversite kadar her yaştan öğrenci arasında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Dilek, projenin kasım ayında başladığını ifade ederek, "Projenin oluşumuyla ilgili ihtiyaçlarımız, İçişleri Bakanlığının destekleriyle karşılandı. Amacımız okullardaki küçük yaştaki öğrencilerden üniversite öğrencilerine kadar bütün okullara ulaşarak, toplumda engelli bireylerinde var olduğunu anlatmak. Bu konuda da projemiz amacına uygun bir şekilde ilerliyor." dedi. Tokat'ın kaybolmaya yüz tutan tahta baskı sanatını proje kapsamında yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayan Dilek, "Tokat'ın el sanatını kursumuzda öğrencilerimiz ve yetişkin otizmli kursiyerlerimiz birlikte öğrenmeye çalışıyor. Eğer ileride üzülmek istemiyorsak, farklı gruplara engelli bireylere nasıl davranmaları gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Daha fazla çocuğa ulaşabilmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve ASO usta öğretici Neslihan Çorak ise kursta 13 otizmli ve zihinsel eğitilebilir engelli bireyin eğitim aldığına aktararak, ahşap tahta kalıplarla Tokat'a özgü el sanatını yaptıklarını kaydetti.