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Tokat'ta 4 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

20.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 4 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat'ta 4 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Kentte son bir haftada, vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 4 kişi, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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