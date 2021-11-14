Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Tokat'ın Zile ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Uzunöz köyünde İsmail Aydoğdular (20) idaresindeki 60 ACK 676 plakalı traktör devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Sürücünün cesedi otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydoğdular'ın, Şanlıurfa'dan geldiği ve köyde tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.



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