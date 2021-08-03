Tokyo 2020'de bir ilk! Öyle bir atlayış yaptı ki...

Geçtiğimiz günlerde Kanadalı dalgıç Pamela Ware, Olimpiyat tarihinde ender görülen bir olaya imza atmıştı. Pamela Ware, atlama tahtasına gelerek dalışını gerçekleştirecekti.

HERKES ŞAŞIRDI

Herkes normal bir atlayış izlemeyi beklerken Ware'den ilginç bir hamle geldi.Kanadalı dalgıç atlama tahtasının ucundan hiç zıplamadan ve hareket yapmadan direkt olarak suya daldı.

0 PUAN ALDI

Yaptığı atlayış Tokyo 2020'de bir ilk olarak tarihe geçti. Olimpiyat tarihinin en kötü atlayışları arasına giren bu olay 0 puan alarak rekor kırdı.

AÇIKLAMA YAPTI: KORKTUM

28 yaşındaki başarılı sporcu Ware, ''Sakatlanmaktan korktuğu için böyle bir atlayış yaptım. Açıkcası korktum. Şu an tepki aldığımın farkındayım ama pes etmeyeceğim. Siz de benim yanımdan ayrılmayın ve desteklemeye devam edin. Asla pes etmeyeceğim ve daha iyi döneceğim." dedi.



