Tolga Karel'den bu sefer de Özgür Özel yorumu! Bomba sözler

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğu bırakıp Türkiye'yi terk etmesiyle konuşulan Tolga Karel ülke gündemine dair yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Seçim sonrası "Sayın Kılıçdaroğlu verdiğiniz emekler için teşekkürü bir borç biliriz ve bir zahmet hemen bu gece istifanızı açıklayın!" sözleriyle dikkat çeken Karel bu sefer de Özgür Özel'e dair yorumlarıyla adından söz ettirdi.

Tolga Karel paylaşımında "Hayırlı olsun şimdi de şöyle diyorum Sayın Özgür Özel de o koltuk da emanetçidir. En fazla bir yıl sonra yok" dedi.

Ülkeyi terk eden oyuncu daha sonra da ismin tartışmalı olduğunu ifade ederek "Bu tarihin evlatları olarak bu millet kimin peşinden gideceğini iyi bilir" dedi ve Cumhurbaşkanı'nı işaret etti.







