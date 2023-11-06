MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tolga Karel'den bu sefer de Özgür Özel yorumu! Bomba sözler

Tolga Karel'den bu sefer de Özgür Özel yorumu! Bomba sözler

06.11.2023 08:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye uzun süre önce terk eden Tolga Karel ülke gündemini takibi bırakmıyor. Sık sık Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Korel, CHP'deki değişime dair de sessiz kalmadı ve yorumlarıyla dikkat çekti.

Tolga Karel'den bu sefer de Özgür Özel yorumu! Bomba sözler

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğu bırakıp Türkiye'yi terk etmesiyle konuşulan Tolga Karel ülke gündemine dair yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Seçim sonrası "Sayın Kılıçdaroğlu verdiğiniz emekler için teşekkürü bir borç biliriz ve bir zahmet hemen bu gece istifanızı açıklayın!" sözleriyle dikkat çeken Karel bu sefer de Özgür Özel'e dair yorumlarıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncuya özendi! Erotik dansıyla sosyal medyayı salladı Ünlü oyuncuya özendi! Erotik dansıyla sosyal medyayı salladı

Tolga Karel paylaşımında "Hayırlı olsun şimdi de şöyle diyorum Sayın Özgür Özel de o koltuk da emanetçidir. En fazla bir yıl sonra yok" dedi.

11

Ülkeyi terk eden oyuncu daha sonra da ismin tartışmalı olduğunu ifade ederek "Bu tarihin evlatları olarak bu millet kimin peşinden gideceğini iyi bilir" dedi ve Cumhurbaşkanı'nı işaret etti.
2

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncuya özendi! Erotik dansıyla sosyal medyayı salladıÜnlü oyuncuya özendi! Erotik dansıyla sosyal medyayı salladı
Dilan Polat'ın cezaevinde aylık harcayabileceği para ortaya çıktı! Dilan Polat'ın cezaevinde aylık harcayabileceği para ortaya çıktı!
Bir dönem Yeşilçam'a damga vurmuştu! Yeni mesleği bakın neymişBir dönem Yeşilçam'a damga vurmuştu! Yeni mesleği bakın neymiş
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Tolga Karel Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.