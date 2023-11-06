Kim Kardashian Salma Hayek oldu! Erotik dansıyla sosyal medyayı salladı

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla eleştiri toplayan Kim Kardashian Cadılar Bayramı için sinema tarihinin en seksi sahnelerinden birini canlandırdı.

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino 1996 yapımı From Dusk Till Dawn filminde Salma Hayek'in yılan dansı yaptığı anları canlandıran Kim yine kıvrımlarını sergilemekten geri durmadı.

Yılan dansıyla sosyal medyayı sallayan yıldızın erotik halleri yine de beğenilmedi. Seksiliğiyle yıllara meydan okuyan Salma Hayek'e hiçbir açıdan benzemediği konusunda eleştirilen Kim Kardashian'ın hayranları ise o anlara beğeni yağdırdı.

Kim, , klip için boynuna kocaman sarı bir boa yılanı taktı. Altın rengi dumanlı bir göz farı ve onunla uyumlu kestane rengi bir dudak tercih ederek çok göz alıcı bir makyaj görünümü elde etti.









