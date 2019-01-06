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Tolga Karel isyan etti: Yere batsın sahte sevginiz!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 06.01.2019 11:40 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay ABD'de TIR şoförlüğü yaptığı ortaya çıkan oyuncu Tolga Karel Instagram hesabından sitem etti! Karel bazı arkadaşlarının kendisini aramayı bıraktığını söyledi.

Tolga Karel isyan etti: Yere batsın sahte sevginiz!

İki yıl önce yerleştiği ABD'de TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, dostlarına sitem etti.

Oyuncu, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı:

“TIR işine girdiğimi öğrenen bazı insanlar, benden uzaklaşmaya başladı. Haftada en az 2 kere arayıp soranlar şimdi bakıyorum yoklar. Zira menfaatlerine ters geldim. Demek ki sadece şöhret sahibi olduğum için yakınlaşmak istemişler.

Peki ya ben bugün TIR şoförüyken, yarın 100 TIR’lık bir filonun sahibi olursam o zaman daha mı kıymetli bir adam olacağım? Yere batsın sizin sahte sevginiz.”

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