Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan Arıza dizisinde buluştu! İşte Arıza dizisi oyuncu kadrosu

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Show TV'nin O3 Medya imzalı Arıza dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Ünlü oyuncular Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ı buluşturan dizinin çekimlerine kısa süre sonra başlanacak.

Mütevazi ve dürüst bir hayat süren Ali Rıza ile babası karanlık dünyanın sözü geçen patronlarından olan Halide’nin kesişen ve o andan itibaren değişen hayatlarını konu alan Arıza'nın çekimleri yakında İstanbul’da başlayacak.

"Nefes kesen bir hikaye, intikam ve ihanetlerin gölgesinde kalan imkansız bir aşk" sloganıyla duyurulan dizi yeni sezonda Show TV ekranlarında olacak.

ARIZA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın başrollerde oynayacağı dizide Ahmet Mümtaz Taylan, Yeşim Salkım ve Dilara Aksüyek'in ardından yeni oyuncular da katıldı.



Dizinin oyuncu kadrosunda Ali Seçkiner Alıcı, Cavit Çetin Güner, Levent Can, Hakan Salınmış, Yağızcan Konyalı, Hazal Benli ve Cankat Aydos da yer alıyor. Arıza dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi planlanıyor.





