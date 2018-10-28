Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi’nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Check up kontrollerinde müjdeli haberi alan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü çift bebeklerinin cinsiyetini balon içine doldurdukları konfetilerle açıkladı. Çiftin bir oğlu olacak.

'BEBEK HABERİNİ CHECK UP SIRASINDA ALMIŞLARDI'

13 Şubat 2017’de Los Angeles’ta evlenen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, check up için hastaneye gittiklerinde bebeklerini olacağını öğrenmişlerdi. Çift, 12 hafta hamilelik durumunu en yakınlarına dahi söylememe kararı almıştı.



