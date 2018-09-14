Tolgahan Sayışman'ın yeni dizisi Bir Umut Yeter'in yayın tarihi belli oldu!

Kanal D’de ekran hayatına başlamaya hazırlanan MF Yapım imzalı "Bir Umut Yeter" için hazırlıklar başladı. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek’in kaleme aldığı Bir Umut Yeter'in oyuncu kadrosu da belli oldu.
Dizide Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı ve Serhat Tutumluer’e; Cem Uçan, Yağmur Özbasmacı Mermer, Feyza Civelek, Irman Örnek, Selahattin Paşalı, Serpil Gül, Yiğit Tuncay, Özlem Başkaya, Burak Çimen, Nihan Büyükağaç, Hamdi Alp ve konuk oyuncu Alper Saldıran eşlik edecek.
BİR UMUT YETER GENEL KONUSU NEDİR?
Derya (Esra Bilgiç Töre) ile Elif (Hazal Subaşı)’nın mucizevi bir tesadüfle keşisen hayatları, beklenmedik olayların ardı ardına yaşanmasına sebep olurken arada masum küçük Umut ve hayata küsen Yılmaz (Tolgahan Sayışman) olacak.
Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyecek dizinin genel hikayesi ve künyesi ise şöyle:
Sakin, sade bir hayat süren Yılmaz ile Elif’in hayatı mucizevi bir şekilde Derya ile kesiştiği anda sevgi ile nefretin, kavuşma ile hasretin, merhamet ile hırsın, aşk ile suçluluğun dansı başlar.
Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor olsa da, kısa sürede yanıldığını anlayacaktır.
Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz Köyceğiz’de tanıştığı Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki kısa sürede Elif’in de ısrarı ile iki genç evlenmeye karar verirler. Zaman içinde Elif’in peş peşe yaptığı düşükler evliliklerini sarssa da, hiç beklemedikleri bir zamanda mucizevi şekilde yeni doğmuş bir bebeğin girmesiyle hayatları ters yüz olacaktır.
Elif, bebeği Allah tarafından gönderilmiş bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği bağrına evlat diye basmasıyla birlikte, yıllar boyu sürecek vicdan azabı da başlamıştır artık...
Bir Umut Yeter, Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için tutkuyla çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramını anlatıyor.
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