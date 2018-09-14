MAGAZİN

Tolgahan Sayışman'ın yeni dizisi Bir Umut Yeter'in yayın tarihi belli oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2018 23:23 | Son Güncelleme

Kanal D'de başrollerini Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı ve Serhat Tutumluer'in paylaştığı Bir Umut Yeter'in yayın tarihi belli oldu. Bir Umut Yeter dizisi ilk bölümüyle 27 Eylül Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

Tolgahan Sayışman'ın yeni dizisi Bir Umut Yeter'in yayın tarihi belli oldu!

Kanal D’de ekran hayatına başlamaya hazırlanan MF Yapım imzalı "Bir Umut Yeter" için hazırlıklar başladı. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek’in kaleme aldığı Bir Umut Yeter'in oyuncu kadrosu da belli oldu.

Dizide Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı ve Serhat Tutumluer’e; Cem Uçan, Yağmur Özbasmacı Mermer, Feyza Civelek, Irman Örnek, Selahattin Paşalı, Serpil Gül, Yiğit Tuncay, Özlem Başkaya, Burak Çimen, Nihan Büyükağaç, Hamdi Alp ve konuk oyuncu Alper Saldıran eşlik edecek.

BİR UMUT YETER GENEL KONUSU NEDİR?
Derya (Esra Bilgiç Töre) ile Elif (Hazal Subaşı)’nın mucizevi bir tesadüfle keşisen hayatları, beklenmedik olayların ardı ardına yaşanmasına sebep olurken arada masum küçük Umut ve hayata küsen Yılmaz (Tolgahan Sayışman) olacak.

Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyecek dizinin genel hikayesi ve künyesi ise şöyle:

Sakin, sade bir hayat süren Yılmaz ile Elif’in hayatı mucizevi bir şekilde Derya ile kesiştiği anda sevgi ile nefretin, kavuşma ile hasretin, merhamet ile hırsın, aşk ile suçluluğun dansı başlar.

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor olsa da, kısa sürede yanıldığını anlayacaktır.

Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz Köyceğiz’de tanıştığı Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki kısa sürede Elif’in de ısrarı ile iki genç evlenmeye karar verirler. Zaman içinde Elif’in peş peşe yaptığı düşükler evliliklerini sarssa da, hiç beklemedikleri bir zamanda mucizevi şekilde yeni doğmuş bir bebeğin girmesiyle hayatları ters yüz olacaktır.

Elif, bebeği Allah tarafından gönderilmiş bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği bağrına evlat diye basmasıyla birlikte, yıllar boyu sürecek vicdan azabı da başlamıştır artık...

Bir Umut Yeter, Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için tutkuyla çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramını anlatıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
1 Litre Gözyaşı dizisine sürpriz oyuncu1 Litre Gözyaşı dizisine sürpriz oyuncu
Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bir umut yeter Bir Umut Yeter yayın tarihi bir umut yeter fragman

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Selcan Asyalı okul bitirme tezinde kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayacak

Selcan Asyalı okul bitirme tezinde kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayacak

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti

Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

İlginizi Çekebilir

Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Film gibi olay

Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Film gibi olay

Söz dizisine bir sürpriz oyuncu daha katıldı

Söz dizisine bir sürpriz oyuncu daha katıldı

Yaşamayanlar 1. bölüm ve 2. bölüm izle! Yaşamayanlar oyuncu kadrosu ve konusu (Yaşamayanlar Blu TV'de)

Yaşamayanlar 1. bölüm ve 2. bölüm izle! Yaşamayanlar oyuncu kadrosu ve konusu (Yaşamayanlar Blu TV'de)

Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda sürpriz transfer

Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda sürpriz transfer

Ufak Tefek Cinayetler'de Sarmaşık'ı karıştıracak yeni oyuncu

Ufak Tefek Cinayetler'de Sarmaşık'ı karıştıracak yeni oyuncu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arka Sokaklar 487. bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'nın ekibine Selin şoku!

Arka Sokaklar 487. bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'nın ekibine Selin şoku!

Avlu 2. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Avlu'dan Deniz ve Azra karşı karşıya geliyor!

Avlu 2. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Avlu'dan Deniz ve Azra karşı karşıya geliyor!

1 Litre Gözyaşı dizisine sürpriz oyuncu

1 Litre Gözyaşı dizisine sürpriz oyuncu

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!

Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümü izle! (Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümü izle! (Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Reyting sonuçları 13 Eylül: Bir Zamanlar Çukurova, Meleklerin Aşkı ve Bizim Hikaye reyting oranları! Günün birincisi kim?

Reyting sonuçları 13 Eylül: Bir Zamanlar Çukurova, Meleklerin Aşkı ve Bizim Hikaye reyting oranları! Günün birincisi kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.