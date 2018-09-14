Tolgahan Sayışman'ın yeni dizisi Bir Umut Yeter'in yayın tarihi belli oldu!

Kanal D’de ekran hayatına başlamaya hazırlanan MF Yapım imzalı "Bir Umut Yeter" için hazırlıklar başladı. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek’in kaleme aldığı Bir Umut Yeter'in oyuncu kadrosu da belli oldu.

Dizide Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı ve Serhat Tutumluer’e; Cem Uçan, Yağmur Özbasmacı Mermer, Feyza Civelek, Irman Örnek, Selahattin Paşalı, Serpil Gül, Yiğit Tuncay, Özlem Başkaya, Burak Çimen, Nihan Büyükağaç, Hamdi Alp ve konuk oyuncu Alper Saldıran eşlik edecek.

BİR UMUT YETER GENEL KONUSU NEDİR?

Derya (Esra Bilgiç Töre) ile Elif (Hazal Subaşı)’nın mucizevi bir tesadüfle keşisen hayatları, beklenmedik olayların ardı ardına yaşanmasına sebep olurken arada masum küçük Umut ve hayata küsen Yılmaz (Tolgahan Sayışman) olacak.

Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyecek dizinin genel hikayesi ve künyesi ise şöyle:

Sakin, sade bir hayat süren Yılmaz ile Elif’in hayatı mucizevi bir şekilde Derya ile kesiştiği anda sevgi ile nefretin, kavuşma ile hasretin, merhamet ile hırsın, aşk ile suçluluğun dansı başlar.