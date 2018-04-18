Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi kazaya karıştı

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, geçen akşam yemek yedikleri mekan çıkışı tatsız bir olay yaşadı. Yaklaşık olarak üç saat kaldıkları mekandan çıkan ikili hızını alamayan bir taksinin hedefi oldu.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada, Tolgahan Sayışman’ın aracının dikiz aynası kırılırken, sol ön kapıda maddi hasar oluştu.

Trafik polislerinin gelmesini bekleyen Sayışman çifti, “Çok şükür, ucuz atlattık” ifadelerini kullandı. İşlemler tamamlandıktan sonra ise Tolgahan Sayışman'ın otomobili çekiciyle otoparka götürüldü.